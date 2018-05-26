陜西日報領導講話要敬畏 交頭接耳罰半薪

（中央社台北26日電）一份從中國大陸陜西日報流出的人事處分文件顯示，陜西日報集團18日舉行一場公開會議，在領導講話期間，有人因為在台下交頭接耳，「缺乏敬畏意識」，事後被扣罰半個月的績效工資。

陜西日報集團旗下的當代女報官方微博發布，5月18日上午，陝西日報全媒體行動表彰暨新媒體業務培訓大會在西安舉行，省委宣傳部副部長、陝西日報社社長李偉在會上作「重要講話」。

會後，陜西日報人事處22日公布一份「關於魏焱等同志違反會議紀律的通報」。根據流出文件內容，理論評論部主任魏焱在報社主要領導講話期間交頭接耳，缺乏敬畏意識，違反會議紀律，破壞會場秩序，責令他公開檢討，並扣罰當月績效工資50%。