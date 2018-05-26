砍死牙醫「冷笑不道歉」　死者表弟：不判死台灣沒藥醫

事發當日，賴男和擔任牙助的妹妹借錢不成，兩人爆發口角，到診所要找人，同事為保護賴姓妹妹，回說她不在現場，死者王醫出面詢問「你要幹什麼？」豈料當場遭賴男持刀砍殺，切斷其氣管、頸動脈，送醫不治，而一旁兩名女牙助也無辜遭受波及。

24 日下午一名賴姓男子疑向擔任牙助的妹妹借錢不成，竟持刀闖入妹妹上班的牙醫診所行凶，砍傷現場 3 名醫護人員，其中王姓牙醫師因頸動脈遭割斷，送醫搶救後宣告不治；另 2 名女子則受傷送醫。凶嫌賴男犯案後不但沒有悔意，面對死者家屬要求道歉還行使緘默權，王醫的表弟氣憤的說「法官再不判死刑，台灣真的沒藥醫了！」

王醫的表弟事後在臉書社團「爆料公社」貼文表示，「媒體還給你馬賽克，我就把你找出來，好好讓我們的親友看看，這為了 1000 元就殺害表哥的人長啥鳥樣」且說「有病不吃藥，領手冊出來殺人就不用死刑？」

他接著指出，家屬要求賴男道歉，還給死者一個公道，賴男竟說要行使緘默權，此舉讓家屬氣炸，痛罵「他 X 的帶刀就是預謀殺人，連法律部分也查詢好才會說出這種話，說什麼精神有障礙，根本就是跟那種不想當兵裝瘋賣傻的人沒差別」，大嘆「法官再不判死刑，台灣真的沒藥醫了！」

文章一推出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「支持死刑！太惡劣了」、「還懂得行使緘默權⋯頭腦很清楚嘛！這種殺人狂不判死刑⋯台灣真的可以放棄治療了」、「我們的政府就是喜歡廢了有用的，留下沒用的」、「這個年代什麼最多就是恐龍法官」。