NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏東市裝修民宅火警　幸無人傷亡接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

印度克勒拉省立百病毒疫情 未擴散到外地

中央社2018/05/26 14:40
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里日26專電）印度克勒拉省爆發立百病毒疫情導致12人死亡後，泰倫加納省海得拉巴也傳出兩起疑似病例，所幸經檢測樣本後，確認並非感染立百病毒。當局強調，疫情未擴散到克省以外地區。

印度克勒拉省（Kerala）卡利克特縣（Kozhikode）最近爆發立百病毒（Nipah virus）疫情，迄今已造成12人死亡，20人正接受治療，超過百人遭隔離，但官方表示，疫情已獲得控制。

不過，泰倫加納省（Telangana）昨天有兩名男子發燒，因其中一人曾參加旅行團到克勒拉省旅遊，兩人被懷疑感染立百病毒，接受隔離檢查。

泰倫加納省政府衛生部門表示，這兩名男子的血液樣本送往印度國家病毒研究所進行檢測後，呈現陰性，確認這兩名男子並非感染立百病毒。

泰倫加納省醫學教育辦公室主任芮迪（RameshReddy）告訴「印度新聞信託社」（PTI），這兩起病例經檢測後呈現陰性，屬於正常狀況，不必恐慌。

芮迪說，兩起疑似病例的其中一人，最近曾到克勒拉省，但並非爆發疫情的卡利克特縣，而另一人則沒有去過克勒拉省。

印度衛生部強調，立百病毒疫情僅限於克勒拉省，尚未擴散到克省以外地區。

先前傳出立百病毒可能是果蝠傳染的說法引起恐慌，在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）納漢鎮（Nahan）一所學校發現18隻死亡果蝠，當局擔心是立百病毒所致，對外發布警報。

此外，印度坊間流傳一則簡訊稱，由於果蝠是立百病毒來源，告誡大家千萬不要購買來自印度南部的水果，使得克勒拉省的觀光旅遊業和水果等農產品都受到影響。（編輯：陳俊碩）1070526

吳敦義：九二共識35個字是...2年斷4個邦交國 呂秀蓮：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan