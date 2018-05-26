2年斷4個邦交國 呂秀蓮：責任不在蔡總統

呂秀蓮認為，台北市長柯文哲的國際經驗較不足，「他的中國經驗比我豐富，但國際經驗遠遠不足」。

呂秀蓮並說，要積極想辦法，拿台灣優勢推動實質外交；如果她做台北市長，一定強化台北市成為國際大都會，與世界上愛好和平的民主國家的首都結盟，推動和平首都聯盟。

（中央社記者葉素萍台北26日電）前副總統呂秀蓮今天被問到，蔡政府上任2年丟掉4個邦交國；她說，斷交責任不在總統蔡英文，台灣人不要把矛頭搞錯，全部是北京當局惡意打壓、孤立、羞辱台灣，大家應同仇敵愾。

至於，坊間有說法指，若邦交斷光，就能以台灣名義締結外交；呂秀蓮認為，「這有點風涼話」，走到國外，「哪個邦交國不稱我們台灣？」；斷交的朋友不容易再交回來，千萬不要再講風涼話，別忘了還有很多邦交國大使在台北市，「每次斷交講的風涼話，都會傷害在這裡的大使與我們的友誼」。

另外，媒體關注，曾任柯文哲競選總部總幹事的名嘴姚立明是否要擔任姚文智的競選總幹事，因為，先前傳出姚立明以健康因素婉拒操盤。

姚文智說，姚立明還是會支持他、參與他的選舉、協助他，他今天演講內容，姚立明都有參與，但是，未來是否還能夠擔任總幹事，確實是要看身體狀況；兩人的合作是確定的，「姚姚配還要繼續打完這場選戰」。

媒體問到，中國國民黨台北市長參選人丁守中認為，自己的敵人只有柯文哲，民進黨是否會被邊緣化；姚文智說，丁守中是候選人在叫陣，有什麼好理會；他堅定意志，推動台北做為國家首都的方向，這幾天台灣受到中國打壓，大家應該更清楚，若未堅定台灣的價值、國家的首都，就會被軟土深掘、步步敗退，這是這次選舉很重要的議題。

媒體問姚文智，若民進黨台北市長人選是他出線，他的對手只有柯文哲，或者是柯文哲與丁守中；姚文智說，所有登記的人都是公開競爭的對手，選舉計算到最後，就是直球對決，最重要的是，誰能提出對北市定位、發展、願景政策，符合城市未來建設目標，能照顧台北市民需要。（編輯：林興盟）1070526