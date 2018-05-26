南海工事急起直追 菲維修中業島飛機跑道

報告引述今年5月及去年2月的衛星照片比對，稱除了已開始在中業島（Thitu，菲稱Pagasa）維修飛機跑道，菲方也對另3座地物進行了小幅的工事。

亞洲海事透明倡議組織（AMTI）在25日發布的報告中說，菲律賓國防部官員早於2017年4月即已宣布要改善南海所占地物的設施，但直到最近才有較明顯的進度。

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）根據一家美國華府智庫的報告，在中、越等國採取步驟鞏固南海陣地之際，菲律賓政府也悄悄對所控制的多座地物，展開了飛機跑道及其他設施的維修工程。

菲律賓目前在南沙群島占據9座地物，以中業島面積最大，約0.33平方公里，島上有年久失修的飛機跑道、濾水廠、學校、衛生所、氣象站和手機訊號塔台等設施，住有百餘位平民及人數不明的駐軍。

根據菲國媒體先前報導，飛機跑道已有一部分崩壞，空軍運輸機降落時甚至曾因此爆胎。此外，每當下雨，飛機跑道就因泥土鬆軟而不適合起降，需等雨停後，大約3天泥土轉硬才能恢復使用。

AMTI取得的5月17日衛星照片顯示，2艘駁船停泊在中業島飛機跑道的西側，船上載有多台重型機械，跑道北邊則有新堆的沙石。

報告說，菲國挖泥方式與越南近年來在南海多處所作的相同，雖然也會衝擊環境，但破壞性遠較中國的絞吸式挖泥來得低。

中業島距中國占領且已設置軍事基地的渚碧礁（Subi Reef）只有12海里，菲國安全事務專家曾稱，中業島已被中國的渚碧礁、永暑礁與美濟礁的「軍事三角」所包圍。

菲律賓早在前總統艾奎諾三世的時代即已計劃維修中業島飛機跑道，但因擔心中國抗議而停擺。

AMTI報告也提到，中業島上去年新增了至少7座建築物，有些靠近住宅區，有些靠近行政機構；另外，另3座菲國控制的南沙地物，也出現多棟新蓋的棲身所、直升機坪。

菲律賓本是第1個在南沙群島興建飛機跑道的國家，但隨著國內政爭及叛亂，政府開始無力顧及南海島礁，目前對所占地物的硬體建設遠落後於其他南海主權索討國。

中國近年來迅速在南海化礁為島，並在部分人工島上部署軍事設施，越南在過去3年間也在至少10座所占地物週遭填海，估計造出總計4.86平方公里以上的面積。（編輯：陳俊碩）1070516