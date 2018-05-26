NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準Andy嘲笑神話　去無人島要帶他腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

4月來台觀光客 港澳韓旅客都減少

中央社2018/05/26 15:08
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北26日電）觀光局公布4月來台旅客數據，整體人次比去年少4.72%，旅客減少幅度最大的是港澳和韓國，負成長分別達35.75%及21%。

根據交通部觀光局公布的107年4月來台旅客人數及成長率分析，今年4月有88萬3072人次來台，和去年的92萬6813人次相比減少4萬3741人次，減少4.72%，其中減少幅度最大的分別是港澳和韓國。

去年4月份港澳來台旅客有19萬785人次，今年4月只有12萬2583人次，少了6萬8202人次，減少35.75%，靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，港澳旅客減少原因是去年香港復活節落在4月中旬，今年落在3月底4月初，因此旅客人數才有落差。

今年4月份韓國來台人數則為6萬6555人次，和去年同期8萬4249人次相比，減少1萬7694人次，減少21%，觀光局駐韓國辦事處透過簡訊回應，韓國市場傳統行程仍多集中雙北與花蓮，2月初花蓮地震讓韓國民眾心有餘悸，所謂「台灣的地會動」負面印象尚未消退，導致取消訂購或對台灣旅遊產品裹足不前，轉至其他旅遊目的地。

陸客來台人數方面，今年4月來台人數小幅回升，有22萬7749人次，比去年21萬4196人次要多出6.33%，顯示陸客市場已經有小幅回溫。

今年4月份東南亞旅客成長幅度依然最多，東南亞整體有22萬5795人次來台，比去年同期19萬6749人次多出14.76%，中華民國旅行業品質保障協會來台觀光委員連郁卿表示，政府對東南亞釋出利多，加上新加坡、馬來西亞旅客來台較無語言障礙，因此來台旅客大增。

不過，她也憂心，今年台灣面臨缺水、缺電的狀況，無論是景點或飯店都可能受衝擊，呼籲政府儘速解決這些問題，否則恐對暑期來台旅遊人數造成影響。（編輯：施燕飛）1070526「

南韓專家：韓聯社需在平壤設立分美媒：中國促統失利 改以顛...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan