4月來台觀光客 港澳韓旅客都減少

（中央社記者陳葦庭台北26日電）觀光局公布4月來台旅客數據，整體人次比去年少4.72%，旅客減少幅度最大的是港澳和韓國，負成長分別達35.75%及21%。
根據交通部觀光局公布的107年4月來台旅客人數及成長率分析，今年4月有88萬3072人次來台，和去年的92萬6813人次相比減少4萬3741人次，減少4.72%，其中減少幅度最大的分別是港澳和韓國。
去年4月份港澳來台旅客有19萬785人次，今年4月只有12萬2583人次，少了6萬8202人次，減少35.75%，靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，港澳旅客減少原因是去年香港復活節落在4月中旬，今年落在3月底4月初，因此旅客人數才有落差。
今年4月份韓國來台人數則為6萬6555人次，和去年同期8萬4249人次相比，減少1萬7694人次，減少21%，觀光局駐韓國辦事處透過簡訊回應，韓國市場傳統行程仍多集中雙北與花蓮，2月初花蓮地震讓韓國民眾心有餘悸，所謂「台灣的地會動」負面印象尚未消退，導致取消訂購或對台灣旅遊產品裹足不前，轉至其他旅遊目的地。
陸客來台人數方面，今年4月來台人數小幅回升，有22萬7749人次，比去年21萬4196人次要多出6.33%，顯示陸客市場已經有小幅回溫。
今年4月份東南亞旅客成長幅度依然最多，東南亞整體有22萬5795人次來台，比去年同期19萬6749人次多出14.76%，中華民國旅行業品質保障協會來台觀光委員連郁卿表示，政府對東南亞釋出利多，加上新加坡、馬來西亞旅客來台較無語言障礙，因此來台旅客大增。
不過，她也憂心，今年台灣面臨缺水、缺電的狀況，無論是景點或飯店都可能受衝擊，呼籲政府儘速解決這些問題，否則恐對暑期來台旅遊人數造成影響。（編輯：施燕飛）1070526「