4月來台觀光客 港澳韓旅客都減少

（中央社記者陳葦庭台北26日電）觀光局公布4月來台旅客數據，整體人次比去年少4.72%，旅客減少幅度最大的是港澳和韓國，負成長分別達35.75%及21%。

根據交通部觀光局公布的107年4月來台旅客人數及成長率分析，今年4月有88萬3072人次來台，和去年的92萬6813人次相比減少4萬3741人次，減少4.72%，其中減少幅度最大的分別是港澳和韓國。

去年4月份港澳來台旅客有19萬785人次，今年4月只有12萬2583人次，少了6萬8202人次，減少35.75%，靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，港澳旅客減少原因是去年香港復活節落在4月中旬，今年落在3月底4月初，因此旅客人數才有落差。