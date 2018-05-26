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貨車司機酒駕被撤照仍上路　19歲男慘遭碾爆頭慘死

社會中心／新北報導2018/05/26 15:15
▲今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。（圖／社會中心翻攝 , 2018.5.26）
▲今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。（圖／社會中心翻攝 , 2018.5.26）

今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。一名 19 歲黃姓機車騎士疑似在過彎時自摔，連人帶車滑向對向車道，接著與對向的一輛大貨車相撞。黃男的頭部慘遭貨車右後輪輾壓，當場死亡。


北宜公路 23 公里處 26 日發生機車與大貨車車禍，19 歲男騎士身體被大貨車右後輪壓住，頭部卡在輪下，無生命跡象，救護人員目前正協助男子脫困。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真　107 年 5 月 26 日

根據警方初步調查顯示，黃男疑似在過彎時自摔、滑向對向車道，而由 42 歲梁姓男子所駕駛的大貨車則因閃避不及，右後輪直接輾壓過黃男的頭部。


今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。（圖／社會中心翻攝 , 2018.5.26）


今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。（圖／社會中心翻攝 , 2018.5.26）

警方更發現，梁姓駕駛過去曾經因涉及酒駕被吊銷過駕照，這次雖然並無酒駕，但是屬於無照駕駛，對此警方將進一步開罰。


今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍，警方事後將遺體移至一旁空地。（圖／社會中心翻攝 , 2018.5.26）

死者黃男的友人向媒體透露，黃男之前買了一輛新車，喜歡騎著車去跑山，北宜公路是他常常騎的路線之一。今天上午，黃男原本和同事相約要一起去北宜吃早餐，不料卻發生憾事，讓人感到很悲傷。

關鍵字北宜公路車禍貨車爆頭自摔
砍死牙醫冷笑不道歉　家屬求判死刑

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