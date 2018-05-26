貨車司機酒駕被撤照仍上路　19歲男慘遭碾爆頭慘死

今（26）日上午 7 時許，新北市石碇區北宜公路 23 公里處驚傳死亡車禍。一名 19 歲黃姓機車騎士疑似在過彎時自摔，連人帶車滑向對向車道，接著與對向的一輛大貨車相撞。黃男的頭部慘遭貨車右後輪輾壓，當場死亡。



北宜公路 23 公里處 26 日發生機車與大貨車車禍，19 歲男騎士身體被大貨車右後輪壓住，頭部卡在輪下，無生命跡象，救護人員目前正協助男子脫困。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107 年 5 月 26 日