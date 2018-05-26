NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準Andy嘲笑神話　去無人島要帶他腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

捷報！全國身障運動會台中代表隊成績亮眼

記者柳榮俊／台中報導2018/05/26 15:30
▲肢障男子組田徑擲鐵餅F34級，陳昱豪以13.39公尺成績稱霸，第五度摘下金牌（圖／市政府提供 , 2018.5.26)
▲肢障男子組田徑擲鐵餅F34級，陳昱豪以13.39公尺成績稱霸，第五度摘下金牌（圖／市政府提供 , 2018.5.26)

107年全國身障國民運動會24日至27日展開，台中市游泳老將陳郁琪、田徑常勝軍陳昱豪，（25）日分別在肢障女子組游泳100公尺仰式S8級、肢障男子組田徑擲鐵餅F34級雙雙奪金，為台中代表隊在這兩個項目順利奪下五連霸，陳郁琪更打破上屆自己締造的大會紀錄與全國紀錄。截至昨日止，台中市代表隊共獲38金、29銀、10銅，暫居全國第三，共有14項競賽破全國紀錄，11項破大會紀錄，成績相當亮眼。

運動局表示，今年身障運已陸續傳出捷報，有「飆水族」稱號的陳郁琪，在肢障女子組游泳100公尺仰式S8級游出2分07秒91佳績，刷新自己保持的大會與全國紀錄2分11秒06，更是她第五度在100公尺仰式游泳賽中奪金。

無獨有偶，服務於台中市政府社會局的31歲好手陳昱豪，在肢障男子組田徑擲鐵餅F34級，以13.39公尺成績稱霸該項目，同樣第五度摘下金牌。陳昱豪對此表示，自己只能利用週末訓練，沒想到能取得好成績，很享受運動帶來的成就感。


▲全國身障運動會，台中代表隊成績亮眼 （圖／市政府提供 , 2018.5.26)

運動局指出，38歲的陳郁琪不向腦性麻痺屈服，除了堅持訓練，每天到泳池報到，她也在任職的長春藤高中，以自己的奮鬥故事輔導學生，很受學生歡迎。不自滿於現況的陳郁琪，今年身障運動賽再度打破自己締造的紀錄，對此，教練林松地也笑說，陳郁琪沒有別的專長，就是專門在「破紀錄」，對於自己的子弟兵有如此佳績引以為傲。

運動局表示，截至昨日止，台中市代表隊共獲38金、29銀、10銅，居全國第三名。共有14項競賽破全國紀錄，11項破大會紀錄。

另外，光25日單日台中代表隊戰績即有16金、18銀、1銅成績，更有8項賽事破大會及全國紀錄，包括肢障女子組游泳100公尺仰式S8級陳郁琪、肢障女子組田徑擲鐵餅F33級張慧玲、肢障男子組田徑跳遠F46級林佳延、視障男子組游泳100公尺仰式S13級陳世約、肢障男子組田徑擲鐵餅F51級董隆斌、肢障男子組田徑400公尺T52級林建宏、肢障男子組田徑推鉛球F52級林建宏、肢障女子組游泳100公尺蛙式SB8級賴榮子。

關鍵字身障運動會鐵餅游泳腦性麻痺
首屆台南市小學英文拼字比賽奪冠秀泰樹林店　99元電影票吸引人潮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan