捷報！全國身障運動會台中代表隊成績亮眼

107年全國身障國民運動會24日至27日展開，台中市游泳老將陳郁琪、田徑常勝軍陳昱豪，（25）日分別在肢障女子組游泳100公尺仰式S8級、肢障男子組田徑擲鐵餅F34級雙雙奪金，為台中代表隊在這兩個項目順利奪下五連霸，陳郁琪更打破上屆自己締造的大會紀錄與全國紀錄。截至昨日止，台中市代表隊共獲38金、29銀、10銅，暫居全國第三，共有14項競賽破全國紀錄，11項破大會紀錄，成績相當亮眼。

運動局表示，今年身障運已陸續傳出捷報，有「飆水族」稱號的陳郁琪，在肢障女子組游泳100公尺仰式S8級游出2分07秒91佳績，刷新自己保持的大會與全國紀錄2分11秒06，更是她第五度在100公尺仰式游泳賽中奪金。

無獨有偶，服務於台中市政府社會局的31歲好手陳昱豪，在肢障男子組田徑擲鐵餅F34級，以13.39公尺成績稱霸該項目，同樣第五度摘下金牌。陳昱豪對此表示，自己只能利用週末訓練，沒想到能取得好成績，很享受運動帶來的成就感。



▲全國身障運動會，台中代表隊成績亮眼 （圖／市政府提供 , 2018.5.26)

運動局指出，38歲的陳郁琪不向腦性麻痺屈服，除了堅持訓練，每天到泳池報到，她也在任職的長春藤高中，以自己的奮鬥故事輔導學生，很受學生歡迎。不自滿於現況的陳郁琪，今年身障運動賽再度打破自己締造的紀錄，對此，教練林松地也笑說，陳郁琪沒有別的專長，就是專門在「破紀錄」，對於自己的子弟兵有如此佳績引以為傲。

運動局表示，截至昨日止，台中市代表隊共獲38金、29銀、10銅，居全國第三名。共有14項競賽破全國紀錄，11項破大會紀錄。

另外，光25日單日台中代表隊戰績即有16金、18銀、1銅成績，更有8項賽事破大會及全國紀錄，包括肢障女子組游泳100公尺仰式S8級陳郁琪、肢障女子組田徑擲鐵餅F33級張慧玲、肢障男子組田徑跳遠F46級林佳延、視障男子組游泳100公尺仰式S13級陳世約、肢障男子組田徑擲鐵餅F51級董隆斌、肢障男子組田徑400公尺T52級林建宏、肢障男子組田徑推鉛球F52級林建宏、肢障女子組游泳100公尺蛙式SB8級賴榮子。