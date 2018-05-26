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中央社

備戰年底選舉 柯文哲：各自努力就好

中央社2018/05/26 15:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北26日電）年底競選連任，面對其他對手，台北市長柯文哲今天說，每個人一定會尋求最有利的方式進行，各自努力就好，他自己把市政做好、四平八穩就好。

柯文哲上午出席107年台北市士林區鄰舍盃法式滾球錦標賽，會後受訪時強調，競選連任的人不需要做什麼廣告，「做的好、做的壞，做4年了人家還不曉得嗎？」他自己把市政做好、四平八穩就好。

國民黨台北市長參選人丁守中認為，立委蔣萬安是不錯的競選總幹事人選。而表態角逐台北市長的民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮下午將舉行政見發表會，各路人馬摩拳擦掌，備戰年底選舉。

柯文哲說，他沒有任何評論，「每個人一定會尋求對他最有利的方式去做，就各自努力就好，每個人按照自己喜歡的方式去努力就好」。

至於競選總幹事人選，柯文哲說，他沒有特別尋找，「本來想法就是把選舉（費用）壓到最低」。

針對國民黨籍議員吳世正指觀傳局成了「網紅公司」，舉辦局處首長90秒影片評比大賽，要求柯文哲得入鏡，且要在選舉前完成，是拿公帑做個人宣傳。

柯文哲說，政策本來就要行銷，「好笑的地方就是，他們說市長你來插花一下，點閱率會提高，我每次都開玩笑說台灣最強的廣告吉祥物是柯文哲」。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070526

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