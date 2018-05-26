備戰年底選舉 柯文哲：各自努力就好

（中央社記者梁珮綺台北26日電）年底競選連任，面對其他對手，台北市長柯文哲今天說，每個人一定會尋求最有利的方式進行，各自努力就好，他自己把市政做好、四平八穩就好。

柯文哲上午出席107年台北市士林區鄰舍盃法式滾球錦標賽，會後受訪時強調，競選連任的人不需要做什麼廣告，「做的好、做的壞，做4年了人家還不曉得嗎？」他自己把市政做好、四平八穩就好。

國民黨台北市長參選人丁守中認為，立委蔣萬安是不錯的競選總幹事人選。而表態角逐台北市長的民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮下午將舉行政見發表會，各路人馬摩拳擦掌，備戰年底選舉。