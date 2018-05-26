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〈觀察〉航運業恐難順風行 高油價隱憂對獲利投下變數

鉅亨網2018/05/26 15:30
鉅亨網 / NOWnews
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今年以來國際油價持續攀升，近月美國西德洲原油價格已衝上 2014 年 11 月以來高點，儘管國內航運業者如長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 等均因海空運市場持續轉強而受惠，業績成長可期，不過，在油價持續攀高之際，恐怕仍對全年獲利維持去年成長力道投下變數。

受到中東地緣性政治風險升溫、OPEC 持續減產影響，近來油價頻頻攀升，法人預估今年美國西德洲原油年均價可能衝上每桶 65 美元，年增幅近 30%，相當於航空燃油年均價約每桶 83 美元，而海運燃油年均價約每噸 381 美元，若依此計算，將導致國內航運業者全年燃油成本增加 20%。

第 1 季海運業獲利紛紛出現亂流，貨櫃航運龍頭長榮稅後純益 1.37 億元，年減 56%，僅勉強保住獲利狀況，陽明則是虧損 19.5 億元，年減逾 110%，皆是因高漲的油價衝擊毛利，成為在業績成長態勢下的最大變數。

對於航空業而言，所幸因貨運市場相當熱絡推升業績，目前尚未出現明顯衝擊，華航第 1 季稅後純益 3057 萬元，年增逾 100%，長榮航更達 14.25 億元，年增逾 290%。

不過要留意的是，航空業的主要成本結構同樣以航空燃油為主，華航去年成本結構油料成本達 29%，全年燃油成本約 380 億元，年增成長 16%，航空燃油均價每桶 65.27 美元，年增 23%。

華航直言，今年以來航空用油平均每桶已達 80 美元，若全年維持在此價格，光是燃油成本就會較去年增加 50 億元。

由於去年客貨運業績熱絡墊高基期，成長幅度可能無法抵銷油價漲幅，不排除仍可能導致整體航空業毛利下滑。

所幸，基本面上，無論是航空或海運業景氣均持續看漲，5 月貨櫃海運運價也開始回溫，特別是長程線的美國線和歐洲線，在第 2 季運價有望優於第 1 季的狀況下，獲利仍可望維持一定水準；至於航空業，除了客運業績穩健成長，貨運受惠跨境電商蓬勃發展，成為重要的成長引擎。

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