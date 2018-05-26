秀泰生活樹林店開幕　99元電影票吸引人潮

由南山人壽保險股份有限公司與秀泰影城共同投資興建的「新北市樹林樹新段招商案」，打造樹林第一家地下1層、地上14層的複合式影視商城，其中包含6層立體停車場及8層影城商場，距板橋區僅11分鐘車程，步行至樹林火車站及未來捷運萬大線也僅需8分鐘，交通相當便利。

新北市樹林首座大型複合式影城商場「秀泰生活樹林店」今(26)天正式開幕，祭出電影票99元的優惠就能享受超級巨幕廳的優惠果然吸引大批人潮。由於這是新北市政府整合國有土地與民間土地的首例招商案，市長朱立倫特別到場剪綵，祝賀業績長紅，帶動樹林地區經濟發展。

朱立倫表示，新北市人口眾多，熱愛休閒購物與觀賞電影的民眾不在少數，包括他自己也是電影愛好者，幾乎每週都會與太太一起看電影，相信可以提供民眾最好的享受與娛樂。由於業者連續兩天祭出電影票99元的優惠，儘管烈日當頭，還是吸引大批人潮撐傘排隊，搶購電影票。

朱立倫也提到，新北市招商連續3年全國第1名，許多在地建設與發展民眾有目共睹，除了有許多影城紛紛興建外，包括國家電影中心落腳新莊，未來電視台也會一一進駐，歡迎更多影視業者加入，共同打造新北市成為影視重鎮。

經發局長張峯源表示，「秀泰生活樹林店」主打北歐森林系風格，商場各樓層引進包含國際服飾、運動旗艦店、主題餐飲、獨創 擁有10萬冊書籍的小書房，以及全台首座PUZZLE拍手童裝兒童職業體驗營等多樣化店家，並設有11個旗艦影廳及1個全新北最大的4K雷射巨幕廳，是愛好電影民眾的好選擇。另外，商城在停車控管方面也別於傳統，導入全智慧的停車系統，協助顧客大幅縮減停車與找車的時間，讓來店的消費者能有更多時間感受商場及影城的魅力。