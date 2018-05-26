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浪費直升機救「佛系山友」　館長痛批：請還國家三百萬

編輯中心／綜合報導2018/05/26 15:53
▲派遣直升機救援「佛系山友」，館長陳之漢痛批：請還國家三百萬。（圖／取自youtube影片）
▲派遣直升機救援「佛系山友」，館長陳之漢痛批：請還國家三百萬。（圖／取自youtube影片）

屏東一名 65 歲楊姓男子，日前與友人結伴展開 7 天的登山之旅，但在首日就脫隊，山友見狀趕緊報警，沒想到楊男態度反覆，求救後又反悔，在救難人員上山救援時不傳座標、不回簡訊、不回電，讓警消 4 天之內出動 3 次直升機救人。此舉引發「館長」陳之漢不滿，今（ 26 ）日在個人臉書直批「請你還給國家 300 萬」。

楊男 19 日與朋友展開登山之旅，打算在 7 天之內爬至中橫岳王亭，但沒想到第一天就因腳程太慢脫隊，一個人在山裡亂走，卻又不回訊息，山友急得趕緊報警求助。

花蓮縣消防局獲報後， 3 度出動直升機搜救卻找不到人，改為地面搜索，終於在 21 日尋獲楊男。沒想到，楊男卻堅持救難隊「不用救」，並請他們下山，但在 22 日卻又因肚子痛、足底筋膜炎發作，要求救援。

救難人員再度出動，楊男卻又不回訊息、不回電以及不傳座標，救難人員好不容易找到楊男，卻發現他行動自如，拒絕就醫，並丟下一句「我要回家」，讓救難人員們白忙一場。

成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢獲知訊息，今天在個人臉書痛批，國家為了解救楊男花了 300 萬元，這些錢不知道可以買多少消防設備或是保障多少消防員生命，氣憤公帑被白白浪費。

館長接著表示「立法委員做事好嗎？我強烈建議未來登山救援，實報實銷用罰單方式繳納」，他也呼籲楊男「請你還給國家三百萬，你遊玩登山心態全民買單？」


▲館長在臉書痛批「佛系山友」浪費公帑，要立法委員立法管管。（圖／翻攝自飆悍臉書）

關鍵字館長陳之漢佛系山友山友直升機救難隊
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