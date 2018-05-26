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中央社

中國打壓台灣 美參議員賈德納來訪堅定挺台

中央社2018/05/26 15:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）中國對台灣打壓加劇。外交部今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持。

外交部發布新聞稿指出，賈德納將於今、明2天訪問中華民國，停留期間將與政府高層會晤，並拜會外交部，接受外交部長吳釗燮款宴，針對如何持續強化台美關係及助台因應外交挑戰等議題，交換意見。

特別值得一提的是，外交部表示，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，並列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達對台堅定支持的立場。

不僅於此，賈德納也與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA）。法案是為因應國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO）等國際組織受到來自中國等國家的施壓，排除台灣。在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）因中國的壓力，今年沒有邀請台灣與會。台灣從2009年到2016年，以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，賈德納十分友台，過去連續3年訪問台灣，長期以來更不斷以具體行動在美國國會為台發聲，包括最近連署參院致WHO秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）的聯名函，敦促他邀請台灣以觀察員身分參加今年的WHA；也參與連署致聯合、美國2家航空公司執行長的聯名函，力挺其對抗中國矮化台灣名稱的蠻橫要求。賈德納也曾舉辦與台灣相關的聽證會，以及向美國行政部門提出口頭或書面質詢等方式，就台美關係、鞏固台灣邦交及國際參與等表達強烈支持。

對於賈德納此刻率團訪台，以及對台灣各項議題的鼎力協助，外交部表示十分感謝，未來也將與美國攜手對國際社會發展做出貢獻，共同維繫區域的和平及穩定。（編輯：楊玫寧）1070526

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