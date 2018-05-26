NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準Andy嘲笑神話　去無人島要帶他腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

松山機場存廢不同調 姚文智呂秀蓮政見交鋒

中央社2018/05/26 15:44
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮、葉素萍台北26日電）表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，松山機場應改造成中央公園，目前的功能併入桃園國際機場。前副總統呂秀蓮說，松機是台北接軌國際的大門戶，不可廢。

2018年民主進步黨台北市長候選人電視政見發表會下午在壹電視舉行，表態參選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智出席，依抽籤結果，由姚文智先發言，一小時政見會分為申論、相互提問與結論3階段。

姚文智主張，松山機場應應改造成中央公園，增加台北市綠地，減少空氣汙染。

呂秀蓮發表十大政見，其中包括搶救松山機場，暢通國際門戶，提升國際競爭力，並強化國防重鎮。她說，姚文智談到台灣要國際化，台北扮演重要角色，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，要國際化怎麼會廢除松機，只為了一個中央公園。

呂秀蓮認為，松山機場是台北連接國際的大門戶，包括首爾、東京、大陸12個城市及離島地區，松機旁邊有國防部、空軍、海軍司令部等，松機一旦廢除，等於國防重鎮門戶洞開。

雙方交互提問階段，呂秀蓮關切台北松山機場遷移問題，因為桃機施工不順，再加上松山機場的防空識別區受到國際的認證，一旦遷移了，台北的領空就非常危險。

姚文智則說， 北台灣的衛戍、空防已經整合到新竹；未來桃園的機場，就是台北的機場，若第三航廈進度順利，2020年可以完成，它容納的旅客容量，納入松山機場綽綽有餘，松機不是空防的問題，反而是恐怖攻擊會成為潛在的風險。

其他政見方面，兩人都提出老屋都更。姚文智說，台北要進行一場地殼改造運動，快速翻新57萬戶老屋，要用十倍速度翻轉台北；呂秀蓮也提出簡化行政程序，減免租稅，積極推動「防災型都更」，使全市高達60萬戶的30年以上老舊建築早日脫胎換新屋。

姚文智還提出淡水河skyline計畫、長照與社區結合、第二胎由國家養等政見，鼓勵生第二胎，0到5歲每月補貼新台幣一萬元。

呂秀蓮的政見還包括，一殯與二殯整建成智慧科學型的殯葬園區，活化一殯周邊土地，打造「生命科學AI基地」，或開發成「世界宗教園區」。此外，呂秀蓮還主張恢復重陽敬老金，推動「好管家」計畫，在社區辦理管家培訓營，訓練待業男女接受安養、安親及安居的專業訓練，並輔導就業，服務不同家庭。（編輯：鄭雪文）1070526

中國打壓台灣 美參議員賈德...總統：台灣國際有突破 中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan