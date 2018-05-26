總統：台灣國際有突破 中國越想打壓

蘇貞昌也是屏東人，蔡總統特別提到，新北市這個400多萬人的城市，市民希望加速建設，這幾年雖然有建設，但跟鄉親預期有落差。蘇貞昌是台北縣（新北市前身）的老縣長，可以讓新北市耳目一新，希望大家為他加油。

蔡總統中午出席在新北市新莊區舉行的中華民國屏東縣同鄉會代表大會，她在致詞時做上述表示。與會者包括立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、民進黨新北市長參選人蘇貞昌、屏東縣長潘孟安及內政部長葉俊榮等人。

（中央社記者林長順新北26日電）總統蔡英文今天表示，台灣正在進步，大家「心頭一定要抓乎定」，只要台灣在國際上有突破，中國就越想打壓。她認為，這些人越緊張，越不安，就代表台灣確實是在往前走。

總統表示，她很有信心，若蘇貞昌年底當選新北市長，新北市在中央、地方合力之下，一定有大建設、大進展，一定有好的產業，市民的期待一定可以圓滿的達成。

總統致詞時指出，在蘇嘉全以及各地屏東鄉親的努力下，去年5月成立了屏東同鄉總會，不只是屏東人聯絡感情的地方，也是大家團結合作，一起為台灣做事情的地方。

針對近來台灣外交處境，蔡總統重申，政府堅持捍衛台灣主權，「我們沒有讓步」。此外，政府也全力拚經濟，已獲致成果，包括失業率17年來最低，所得薪資也在成長，股市上萬點且繼續在寫紀錄。

談及5加2產業創新計畫，總統指出，目前台灣不僅有面板與半導體產業，機械產業已是第三個產值破兆的產業，今年物聯網產業也很有機會破兆，代表台灣經濟在轉型，且速度愈來愈快。

總統也表示，台灣正在進步，請大家「心頭一定要抓乎定」。近來在網路及社群媒體上，有很多假消息出現，「在唱衰台灣」；「只要我們在國際上有突破，中國就越想打壓台灣」。她認為，這些人越緊張，越不安，就代表真的做出成績，台灣確實是在往前走。

談及屏東發展現況，她說，去年一年，縣長潘孟安為屏東創造超過7000個工作機會，將屏東熱帶農業博覽會變成城市的招牌，吸引155萬人次參觀，再次打破紀錄。

總統強調，現在中央推動長照2.0，她跟行政院長賴清德常常分頭到各地去看執行情形，發現屏東做得最好、最有特色，值得肯定。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070526