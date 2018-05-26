德勒斯登發現未爆彈 雲門關於島嶼險開天窗

（中央社記者汪宜儒台北26日電）雲門舞集正在歐洲進行50天的巡演，25日晚間在德國德勒斯登歐盟藝術中心演出「關於島嶼」。謝幕時，全場觀眾喝采跺腳十餘分鐘，不為人知的是，這場演出，差點開不了幕。
德勒斯登市中心22日在施工時發現一枚重達500公斤的二戰遺留未爆彈，由於炸彈位置位於航線上，附近又有診所、幼兒園、安養中心等機構，警方緊急疏散近萬人，所有航班都封鎖，機場也封閉。這讓甫結束義大利演出行程、正在德國慕尼黑等待轉機前往德勒斯登的雲門團員全被困住，演出差點開天窗。
雲門工作人員表示，雲門長年出國巡演，遇過暴風雪、地震，也碰過演出服裝來不及送達、航班延遲等狀況，基本上是兵來將擋、水來土淹，但被逼到這種差點要宣布取消演出的臨界點，還是破天荒頭一遭。
雲門指出，團員後來兵分二路，一批北飛柏林、再轉乘巴士，另一批則搶搭計程車、轉長途巴士，折騰30小時後，順利裝台、排練、完成演出。
值得一提的是，此行已是雲門第27次赴德訪演，也是10年來第4度在歐盟藝術中心演出。劇院總監迪特．耶尼克在演出後特別感謝雲門多年來帶給德勒斯登觀眾震撼難忘的演出，同時表示林懷民的退休，將使國際舞蹈界留下難以彌補的空白。
駐德代表謝志偉，在演後酒會上也高度讚揚雲門的表現，他說自己看到不少觀眾感動落淚，其中包括他自己。結束德國行程後，雲門將於5月30至6月2日轉赴法國巴黎市立劇院首演「關於島嶼」，接著前往葡萄牙里斯本貝倫文化中心，7月回到台灣進行每年一度的戶外演出。（編輯：陳怡璇／黃于）1070526