德勒斯登發現未爆彈 雲門關於島嶼險開天窗

（中央社記者汪宜儒台北26日電）雲門舞集正在歐洲進行50天的巡演，25日晚間在德國德勒斯登歐盟藝術中心演出「關於島嶼」。謝幕時，全場觀眾喝采跺腳十餘分鐘，不為人知的是，這場演出，差點開不了幕。

德勒斯登市中心22日在施工時發現一枚重達500公斤的二戰遺留未爆彈，由於炸彈位置位於航線上，附近又有診所、幼兒園、安養中心等機構，警方緊急疏散近萬人，所有航班都封鎖，機場也封閉。這讓甫結束義大利演出行程、正在德國慕尼黑等待轉機前往德勒斯登的雲門團員全被困住，演出差點開天窗。

雲門工作人員表示，雲門長年出國巡演，遇過暴風雪、地震，也碰過演出服裝來不及送達、航班延遲等狀況，基本上是兵來將擋、水來土淹，但被逼到這種差點要宣布取消演出的臨界點，還是破天荒頭一遭。