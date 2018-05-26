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中央社

南投跌破50萬人口 縣府辦就博會留青年

中央社2018/05/26 16:01
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣人口跌破50萬人，為吸引青年留鄉、縣民返鄉就業，南投縣政府今天舉辦就業博覽會，約50家廠商提供2000個工作職缺。

為協助即將畢業的社會新鮮人及求職民眾找到合適工作，南投縣政府今天在南投縣農工商會展中心舉辦大型就業博覽會，約50家廠商提供2000個工作機會，還有在中國大陸的台商也返回南投徵才，開出優渥薪資及提供往返兩岸機票、住宿及膳食等福利。

南投縣長林明溱也到場關心媒合狀況並說，大學畢業後，青年想找到理想工作不容易，縣政府接洽南崗工業區等地廠商舉辦就業博覽會，希望廠商與青年找到適合人才及職缺，現場還有履歷健檢與面試技巧諮詢，求職民眾能藉此提升撰寫履歷能力，增加錄取機會。

對於南投人口數跌破50萬人，林明溱也感到憂心，並呼籲民眾遷戶籍回南投，縣府會設法幫年輕人找到工作、興建青年住宅。另外，為增加工作機會，縣府在埔里、南投、草屯、竹山推動小型產業園區開發計畫，加上埔里福興農場溫泉區開發計畫，可望帶動整體發展。

根據縣政府社會及勞動處資料，就業博覽會規劃廠商徵才區、政府資源宣導區、履歷健診、創業諮詢及成果展示區、國軍人才招募、榮民榮眷及原住民就業服務，及彩妝服務、視障按摩、義剪、身心障礙庇護工場成果展示及展售。（編輯：吳佳穎/陳怡璇）1070526

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