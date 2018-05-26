南投跌破50萬人口 縣府辦就博會留青年

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣人口跌破50萬人，為吸引青年留鄉、縣民返鄉就業，南投縣政府今天舉辦就業博覽會，約50家廠商提供2000個工作職缺。

為協助即將畢業的社會新鮮人及求職民眾找到合適工作，南投縣政府今天在南投縣農工商會展中心舉辦大型就業博覽會，約50家廠商提供2000個工作機會，還有在中國大陸的台商也返回南投徵才，開出優渥薪資及提供往返兩岸機票、住宿及膳食等福利。

南投縣長林明溱也到場關心媒合狀況並說，大學畢業後，青年想找到理想工作不容易，縣政府接洽南崗工業區等地廠商舉辦就業博覽會，希望廠商與青年找到適合人才及職缺，現場還有履歷健檢與面試技巧諮詢，求職民眾能藉此提升撰寫履歷能力，增加錄取機會。