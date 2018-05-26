專訪／展現堅毅《奇蹟的女兒》　温貞菱從靈魂淬煉角色

問及接演時，會不會擔心台語不輪轉？温貞菱調皮笑說：「我覺得最困難的就是講出很道地的台語，但我就是越碰壁，越會逆境生長的植物。」即便鄭文堂導演會因為演員念不順、想改詞，温貞菱都會拚死拚活達到導演的要求，如同六零年代女工的堅毅質樸，温貞菱把一部分的靈魂抽出來成就角色，然而角色也承載了她的靈魂重量，雋永地流傳下去。

温貞菱過去以《曉之春》、《最後的詩句》拿下2座金鐘獎，年僅25歲的她，絕對是戲劇圈不可忽視的後起新秀。她與連俞涵、孫可芳演出公視《奇蹟的女兒》，劇情講述60年代的女工生活，並以台語方式演出。

温貞菱目前在俄羅斯求學，她為了宣傳《奇蹟的女兒》，抽出好幾天飛回台灣、再利用短短幾天做完所有訪問。約訪這天下午，她才剛結束一個訪問，趁著空檔匆匆吃了一點食物，又馬上說：「我準備好了。」起先她把手機放在桌上，不知情的人還會以為她邊滑手機、邊訪問，事實卻是她把所有訪綱回答，密密麻麻地寫在手機上，把她覺得必須要唸出的重點，一字不漏說出。温貞菱即便學業、事業忙碌，但仍認真看待每一件工作，也就不難想像她演出角色前，是多麼用力及用心。



▲温貞菱提倡環保，長期關注流浪動物。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）



▲温貞菱無論在哪，都習慣使用環保吸管。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

說起演出《奇蹟的女兒》，温貞菱表示自己的台語不到非常流利，但鄭文堂導演覺得她的台語很好，也讓她更戰戰兢兢。温貞菱表示，鄭文堂導演常常在現場改詞，殺得她措手不及，那時就只能「等待天使降臨」。温貞菱這句「天使」，指的是現場所有的工作人員，她會不厭其煩地去詢問每個人對於台語不同的唸法，再與導演討論。其中讓她卡關最久的是「剛來」這2個字，一般來說會唸「嘟來」，但導演卻是唸「嘟嘟來」，讓温貞菱一度想說：「導演在裝可愛嗎？」此外，「做事頭」（工作）這句話也讓温貞菱卡關許久，前後更唸了14次之多。

温貞菱演出劇中「陳雨鵑」一角，她表示這個角色的原始形象，不如其他角色鮮明，像連俞涵演出「阿免」，在工作上比較嚴謹；孫可芳演出「淑美」，個性活潑可愛，相較之下「雨鵑」就顯得不那麼突出。問及最後找出「真正的雨鵑」了嗎？温貞菱點點頭：「雨鵑一開始從鄉下來到都市，有一雙清澈的眼睛，她就是那種，就算苦到極點，還是會面帶微笑的人。」



▲温貞菱身為演員，非常敬業。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

温貞菱用生活磨出角色，她不驕矜、不自傲，從16歲入行至今，除了演技有目共睹，她對於運鏡等拍戲細節都暸若指掌，「演員不意識鏡頭是一件不可為的事」，她這麼說。温貞菱表示，出道拍的第一場戲，因為不熟鏡頭位置而跑出鏡外，導致全部畫面都要重拍，也讓她意識到身為演員，「還要懂剪接、還要懂燈光、還要懂聲音，就像你哭得再慘，旁邊有咖啡機聲，這段就不能用。」

就連在專訪的同時，温貞菱也放大自己的感官能力，把旁人的情緒都看在眼裡，當然演戲也是如此，「這樣的意識要有，這樣才是在表演，你看不見這個環境，那你就不會因為在哪裡表演而有所不同。」

談及如何揣摩角色？温貞菱則說，她認為不是自己去演某個角色，「我生活中有很多面向，都是我演戲的樣子，不是我成為角色，是角色如何成為我，它在我體內孕育，它在我體內出生。」



▲温貞菱提倡環保，長期關注流浪動物。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

事實上，對於工作敬業的温貞菱，在學校上課也是如此，因為很喜歡哲學家康德，所以温貞菱在上哲學課時，非但要坐第一排、還熱烈地與教授討論問題，除了滿分過關外，還與該堂教授成為好友。「我去留學前，教授還說要不要借我錢？」講起這段，她似乎也覺得溫暖、不自覺微笑，或許就是這般用真心對待，才讓她散發一種純真的浪漫。

温貞菱透露，在俄羅斯上課時，若是聽到老師問說：「如果選擇要救一個人？還是一隻動物？」她就會立馬舉手發言，表示每個動物的生命都跟人一樣重要，即便有些俄文單字不會講，但温貞菱總有辦法繞一圈，讓對方知道她在講什麼。如此富有堅強戰力，是否吵架從沒輸過？温貞菱立即瞇起眼笑說：「對！」在她的世界，在某部分人看起來似乎過於浪漫，然而堅持自己的信念，何錯之有？



▲温貞菱演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）



▲温貞菱在《奇蹟的女兒》中，演出女工角色。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

温貞菱自嘲是「認真魔人」，她對每件事都認真看待，甚至有時別人在開玩笑，她也認真以待。問及當演員有無絲毫懈怠過？她秒回：「沒有，因為你不會知道你拿走誰的機會，所以我看到不認真的人就會很生氣。」即便她現今事業當紅，她也每每拍戲都抱持「最後一顆鏡頭」看待，「妳要把能夠付出的，毫不猶豫的全部丟出去。」

除了從生活中萃取角色靈魂，温貞菱也時常與鄭文堂導演討論角色、劇本，就算有閒雜人等說她「想巴著導演」，温貞菱一點都不在乎：「因為他們不懂戲，所以我不在乎，因為要巴著導演，一定都是在說廢話，但我沒有，我也會主動說要換坐導演的車，即便大家都在車上一起聽也沒關係。」



▲温貞菱演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）



▲温貞菱擁有2座金鐘獎座。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

温貞菱的極度認真，不由得讓人發出驚嘆，就連問說：「未來想演出什麼角色？」的老套問題，她都能具體回答：「想演明明是女警察，但喜歡血腥暴力、喜歡到處打架。」、「有一張亞洲臉孔，但不會說中文，只會說俄文。」、「很喜歡動物，只喜歡殺人的殺人狂，有任何人踩到植物就會生氣的角色。」



▲温貞菱演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

温貞菱所選的角色，都藏有自己的影子，就如她所言：「角色會成為演員的一部分，包含我的人生經歷，由內而外地展現。」雖然不知道温貞菱未來能不能演出那3個不同的自己，但能確定的是，在《奇蹟的女兒》中，能看見的是温貞菱與「陳雨鵑」一般堅毅的眼神，以及那顆堅毅過人的心。