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政治

呂姚政見辯論　主打台灣價值、盼不要散布失敗主義

記者林仕祥／台北報導2018/05/26 17:20
▲民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮政見辯論會，主打台灣價值，並強調時間不多，不要再散布失敗主義。（資料圖／NOWnews）
▲民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮政見辯論會，主打台灣價值，並強調時間不多，不要再散布失敗主義。（資料圖／NOWnews）

綠白分手後，民進黨決定自提人選，並讓目前表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮今（26）日舉辦政見發表會，姚文智主攻青年的居住正義，並強調台灣價值不是意識形態；呂秀蓮則主攻松山機場遷移問題，並感謝選對會辦這場政見辯論會，希望黨內不要再散布失敗主義，只有第一名，第二、三名都不能接受。

姚文智向呂秀蓮提問，台北市長柯文哲雖然努力蓋社會住宅，但緩不濟急，無法解決年輕人當下需要，包租代管部份，目前也只有完成8%而已，因此主張每年提供一萬名額，每月補助三千作為青年津貼，青年夫婦每月津貼五千元，不知呂秀蓮對北市的居住問題有何看法？

呂秀蓮表示，她曾是台北流浪族，非常了解沒有房子的辛苦，不反對姚文智補助青年、弱勢年輕人租金的政策，但對姚主張第二胎國家養的政見不以為然，因為政府一給錢，托兒園馬上就漲價，無法減輕家長負擔，且行政院日前與希望福利補貼由中央統籌，地方不要加碼補助，「我對此謹記在心」，認為托育問題，應該要善用閒置空間，訓練更多人投入「好管家」行列，解決就業問題，並給予老人、小孩優良的照顧，居住正義問題，台北不妨與鄰近縣市合作，滿足大家都有房子住的願望。

呂秀蓮則提問，姚文智主張任內廢除松山機場，不過桃園機場第三航廈施工不順，民航局一再表示「不可能就是不可能」，且兩岸關係越來越緊張，廢除松機，台北領空安全非常危險，如何維護台北空防？

姚文智說，整個北台灣的空防，就由新竹空軍基地來承擔，事實上北部空防已整合到新竹，包括桃機旁的海軍基地，現在也沒有在使用。姚文智說，松機留在那裡，留下來的噪音、空汙，以及交通問題，難以解決，而呂秀蓮提到的老舊社區要改建，也因為機場限高阻止它的發展全力，不廢除松機，未來如何解決？而整個都會的國際化，跟機場、都市規模、各縣市合作，是要連帶來看的，以北北基桃生活圈來看，桃園機場就是台北的機場，第三航廈如果進度順利，在2020年完工，可以容納的旅客容量，併入松機是綽綽有餘的。

在結語階段，呂秀蓮說，首都是主權象徵，首都市長不能否定國家主權，模糊國家定位，讓首都變危城，「台北應該由具有國際觀和歷史感，並具有豐富行政經驗與人文素我的我來當首任女市長」。今天的辯論，奠下民進黨重回民主進步黨的身分，日子不多，請黨內不要再散布失敗主義，「不要第三名，也不要第二名，我們只有第一名」。

姚文智則說，台灣價值不是意識形態，因為價值會產生信念，信念會產生決策，而在公共政策的推動中，其實就是不斷的決策，像北市府最近準備在12600盞路燈上加入人臉辨識系統，這就是一個價值選擇，如果市長標榜高科技，像對岸一樣控制社會，好像很炫，但如果價值選擇是人權、平等、隱私保障，「那你就不應該做這樣的選擇」。民進黨根植於台灣價值所推出的候選人，未來一定是最強候選人，一定可以獲得大家支持。
 

關鍵字呂秀蓮姚文智台灣價值松山機場居住正義失敗主義
美力挺台灣　重量級參議員特別來訪馬英九做不到　他列小英7外交突破

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