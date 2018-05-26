戰地物資處變泡茶間 金門青年打造文化據點

王苓是敬土豆文化工作室共同創辦人，近年來王家姊妹在金門透過「敬土豆音樂祭」、電影欣賞等藝文活動，喚醒本地人對自身文化資產的重視，吸引不少人參與。

後浦泡茶間利用今天迎城隍重頭戲─城隍遷治338週年遶境的時機，辦理開幕奉茶，把泡茶間介紹給民眾和旅客。副縣長吳成典特別前來鼓勵，對年輕人為金門老屋帶來新面貌，並活絡老街的用心表示嘉許。

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）在金門青年王苓和洪亭棣聯手打造下，位在後浦老城區戰地時期物資處老屋搖身成為「後浦泡茶間」，邀請民眾喝茶、聊天外，還將經常舉辦藝文活動，要打造成老街文化行動據點。

王苓說，看到後浦老街店面一間間衰退很不捨，但她覺得老房子不是只能做民宿，還可以有其他用途。於是，她和在台灣生長的金門青年洪亭棣利用緊鄰後浦老城區內武廟旁的一棟老屋，打造成結合老街文化、金門茶點、老家具與舊物與文化行動的據點─後浦泡茶間。

30歲的洪亭棣老家在後豐港，父母的家在南門，自己則是在台灣成長。台北藝術大學文化資產研究所畢業的他，原本打算回金門經營民宿，但沒有找到合適的地點。由於與王苓理念相近，兩人決定一起經營泡茶間，店裡的老家具都是他近年蒐集來的。

後浦泡茶間的軟硬體和日常營運由洪亭棣負責，王苓職司活動和行銷。兩人希望這個據點的加入，能夠在後浦老街的文化、商業基礎上，用行動找出更多的可能發展。

例如，面對很多業者孤軍奮戰，王苓計劃到街上選物放在店裡寄賣，讓本地文創商品有更多曝光機會，商品上會標示小故事和來源，推介顧客到本店購買。她說，泡茶間與店家不是競爭，而是串連，營造良性循環。

過去敬土豆音樂祭是每年舉辦一次，王苓說，有了泡茶間，除了平日的喝茶、聊天，店裡會經常辦理講座、電影欣賞等藝文活動，長期在地深耕，讓後浦老街更有特色。

後浦泡茶間在軍管時期是物資處的辦公室，專門用來發放民生物資，也曾租給店家賣瓦斯、薑母鴨。王苓感謝城隍廟管委會無償贊助。它緊鄰後浦老城區內武廟旁，另一頭則是面臨街道，尤其近期迎城隍活動，坐在窗邊可以看到過往行人和陣頭，十分熱鬧。

金門很少有喝早茶的地方，沒做過生意的王苓說，她要透過試營運期間了解到底是金門沒有這個需求，還是店家不提供，並藉此了解金門人喜歡喝茶的時間。她期待民眾看到這個老房子，會更珍惜老屋，了解老房子只要妝點一下，就會展現老屋的魅力。

後浦泡茶間明天到6月8日試營運，期間從上午10時到晚上9時，期間傳統茶點和手工點心免費。王苓說，先把人潮吸引過來，再慢慢建立使用者收費觀念。（編輯：管中維）1070526