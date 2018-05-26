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中央社

李小琳提前退休 新職露面撇謠傳

中央社2018/05/26 16:11
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北26日電）陸媒報導，中國大唐集團公司副總經理李小琳提前退休後，24日以絲路規劃中心常務理事長身分，赴俄羅斯加2018年聖彼得堡國際經濟論壇。

有「電力一姐」之稱的「紅二代」李小琳18日自中國大唐集團副總經理職務申請退休，並獲得中共中央組織部同意，結束35年的公職生涯。李小琳是前中國國務院總理李鵬之女，有「紅色公主」的稱號。

澎湃新聞報導，中國大唐集團公司官網「公司領導」欄目，今天已經沒有李小琳的相關訊息，正式宣告卸任。

中國航空規劃設計研究總院有限公司微信公號「航空工業規劃」25日發布消息稱，24日，新能源公司黨委書記、董事長、絲路規劃中心理事方近勇陪同絲路規劃中心常務理事長李小琳，赴俄羅斯聖彼得堡參加2018年聖彼得堡國際經濟論壇。

絲路規劃研究中心於2016年3月16日成立，由國家開發銀行、北京清華大學、絲路基金、中國開發性金融促進會、中國金融四十人論壇共同發起，全國政協辦公廳為其業務主管單位。李小琳先前兼任副理事長，現在顯已升任理事長。

明報報導指出，李小琳以前經常滿身名牌露面，但自從大陸官方禁奢，加上2014年至2016年她頻頻被外媒質疑海外有鉅款，李小琳自此以後都不敢拎愛馬仕名牌包出門，還換成環保袋。

李小琳今年57歲，距離60屆退還有3年。但今年1月公布的第13屆全國政協委員名單中，已經擔任兩屆政協委員的李小琳並未連任，她18日申請提前退休，曾引發質疑是否有事提前下台。

不過李小琳23日發表退休感言時曾強調「企業、個人清白乾淨」；中組部同意她的退休申請，也稱她「革命理想堅定，組織紀律性強，四個意識強，對黨和國家，電力事業發展做出了很大貢獻。」

李小琳24日以新職公開露面，已為傳聞劃下暫停的休止符。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1070526

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