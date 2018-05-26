慢飛天使全國運動會　為家扶注入八大元氣

藍元杉表示，來自新北、大同育幼院、台中及彰化與雲林共550位慢飛天使親子，感謝來自社會大眾支持，共同以愛的打氣筒～匯入「勇氣、志氣、力氣、才氣、福氣、爭氣、士氣、和氣」集8元氣，讓慢飛天使們藉由療育運動會融入優勢觀點，強調每個人都有解決問題的能力和資源，在困境中發揮復原力，也藉由彼此交流，達到『愛在家扶 慢飛幸福』。

雲林家扶、新北、大同育幼院、台中及彰化共550位慢飛天使親子一同進行親子團體遊戲的大鯊魚、漫步在雲端、風火輪、套圈圈、滑草車還有綠色大拼圖，藉由個人學習、成長和改變的動力，一起為「愛在家扶 慢飛幸福」全國運動會，用愛的打氣筒，匯集八大元氣，揭開序幕為慢飛天使們加油！家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉、社會處科長吳翠蓮、榮譽顧問許恆慈、斗六市長謝淑亞，在雲林縣體育館由家扶總會社工處主任藍元杉帶領，以優勢觀點看待慢飛天使。



▲陳燦勳(右7)、李萬吉(右6)、佳聯許恆慈(右5)、藍元杉(左6)用愛的打氣筒，匯入「勇氣、志氣、力氣、才氣、福氣、爭氣、士氣、和氣」集8元氣，為慢飛天使們加油！（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.26）



主委陳燦勳歡迎各地的慢飛天使蒞臨雲林，雲林發展學園的「天使敲打樂團」更以磅礡演奏「Mickey Mouse March」，歡迎來自家扶全國各地慢飛天使家庭聚在雲林。陳燦勳表示，優勢觀點中，任何一個人都有被看中、被尊重的正向期待，在趣味運動會中就是讓每位慢飛天使都能參與，都能盡情的奔放抒發。

雲林家扶「愛在家扶 慢飛幸福」全國運動會，帶領與會的550位親子以扭扭舞暖身，進而親子團體遊戲的大鯊魚、漫步在雲端、風火輪、套圈圈、滑草車還有綠色大拼圖等，不僅家長們笑得樂開懷，慢飛天使孩子們笑聲更是震撼體育館。孩子們認真闖關臉龐、師生與親子間關懷互動，充滿濃濃溫馨傳遞。

慢飛天使小蓁從不良於行重障進步到中度肢體障礙，家長吳媽媽欣慰說，這是小蓁最後一次參加家扶趣味運動會，也是最快樂的一次。雖然與小蓁以長條巾運送球走一小段的距離，慶幸雲林發展學園老師們3年多來用心陪伴引導下的成長，從重度肢體障礙進步到中度肢體障礙能藉助行器行走，別人眼中的一小步～卻是小蓁人生成長中的一大步，更是感謝家扶對慢飛天使細心照顧與早期療育的功效。



雲林家扶感謝縣府社會處科長吳翠蓮蒞臨指導，更謝謝彰化家扶主委紀淑玲與主任王震光、大同育幼院院長黃劍峰、新北市家扶主任陳美君、台中發展學園主委曾永森與園長張緡鏐等共同陪伴慢飛天使家庭，一起從「優勢觀點」讓家庭有良好交流、學習！

最後在副主委李萬吉頒發「金合作、金打拼、金骨力、金認真、金厲害及金優秀」大金牌鼓舞讚賞讓慢飛天使，肯定在活動獲得成就感、參與感，更增加自信心，體驗趣味運動會的樂趣與合作的精神，讓慢飛天使們能有滿滿的活力成長持續邁向未來。