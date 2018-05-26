賞設計買好物 城鄉巡迴列車啟動

（中央社記者廖禹揚台北26日電）今年首場明日城鄉巡迴主題展今天在華山文化創意園區登場，不僅集結全台各地特色廠商，也加入行動支付元素，提供廠商與消費者更便捷互動平台。

經濟部中小企業處今年預計舉辦6場2018明日城鄉×OTOP創意城鄉巡迴主題展，首場今天在台北登場，中企處副處長蘇文玲指出，本次活動精選中企處過去曾輔導、獲獎產品，涵蓋食品、日用品、文創產品等，更納入循環經濟概念，例如以天然染色技術製作的藍染小物，還有利用廢棄雞毛製作的桌用清潔用品等對環境友善的產品。

蘇文玲表示，中企處過去輔導地方產業是從產品改良、開發開始，帶動地方產業發展，希望使城鄉差距縮小，而行政院宣示明年為地方創生元年，中企處也會協助理念相近廠商聯手，致力地方發展。