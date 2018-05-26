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中央社

北山國中落葉變堆肥 活化土地兼推食農教育

中央社2018/05/26 16:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）占地2.87公頃的南投縣北山國中，全校僅有102名學生，每年卻生產出超過6公噸的落葉，校長曾惠楨廢物利用將落葉製成堆肥、發展食農教育，並融入課程讓學生參與。

位於南投縣國姓鄉的北山國中占地2.87公頃，屬於偏鄉學校的他們，目前三個年級只有5個班、共有102名同學。

踏入北山國中就是一整排大王椰子樹，以及幽靜的桃花心木林，環境優雅美麗，但大量的落葉卻是令人頭痛的問題。

曾惠楨說，民國105年開始，垃圾車不收運落葉，北山國中現有55棵椰子樹，每年產生200片落葉，每一片乾落葉就重達10多公斤，上百棵的桃花心木，每年產生約1公噸落葉，更不用說400公尺環形跑道內的草皮生長速度極快，定期維護修剪，每年也有1公噸的量，相當驚人。

於是他向南投縣政府申請碎木機，並遇見社區裡熟悉有機堆肥的退休老師徐大鈞，徐大鈞目前經營有機農場，種植薑黃、地瓜等作物，很樂意到學校帶著學生一起做堆肥。

曾惠楨將落葉、碎木和雜木等原料粉碎，另外加入學校每日生熟食廚餘作為堆肥素材，並以黑糖水、糖蜜和活菌素等材料促進發酵，將米糠和素材層層疊疊堆放後靜置，每日記錄天氣、溫度和濕度等變化。重複多次，待熟成即可使用，自106年開始到現在，已有五次熟成堆肥。

問題是這些堆肥生產後，又要用到哪邊去？於是曾惠楨開始開發學校內的各處用地，開發出了數百坪的面積，帶領學生栽種無毒玉米、地瓜、薑、薑黃，還種植了40、50棵咖啡樹。

曾惠楨說，目前落葉堆肥持續了一年多，由於校地原本的土地貧瘠，因此大量堆肥都用來改良土壤品質，作物部分之前雖然有少量的收成，但產量還相當有限，希望未來的收成會越來越好。

曾惠楨表示，發展落葉堆肥，主要是要解決校園大量落葉的問題，也讓孩子們體驗，如果要留在家鄉，可能發展什麼東西， 影響他們對環境的友善，從小養成善的觀念。

南投縣出身、長期關心農村發展的民進黨立委蔡培慧說，食農教育是一個循環農業的概念，讓孩子知道農業有這麼多的可能性，讓孩子們對農業與農村有自信，也謝謝曾惠楨帶動這些發展。

北山國中製作堆肥的過程，還自行拍攝成為短片，有興趣的民眾可以點閱：https://www.youtube.com/watch?v=nUOm_Jd3MYQ。（編輯：溫貴香）1070526

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