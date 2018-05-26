接送孕妻上下班被媽狠酸「顧粿」　網怒：這詞很沒水準！

一名女網友抱怨，老公體恤她懷孕，每天接送她上下班，但婆婆卻因某次老公沒載她，打電話狠酸老公只知道「顧粿」，讓她超無奈，網友們看完 po 文則怒轟婆婆，用「粿」來形容媳婦實在太不尊重人。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為自己懷孕，老公每天都會載她到站牌搭車，日前婆婆出門找不到公車站牌，打電話詢問老公，事後並抱怨老公沒有主動去載媽媽，反而每天接送原 po 上下班 10 分鐘的路程，狠酸兒子「只知道顧粿，都不會顧媽媽」。

「妳自己生過小孩，不知道懷孕後期會頻尿嗎？」原 po 得知後相當不滿，表示自己只讓老公載到站牌已經很客氣了，且能載婆婆的人不只老公一個，「而我呢？不找他載我找小王逆？」也認為老公已經結婚了，不能要求夫妻倆什麼都以婆婆為主，更抱怨「什麼都說是關心，是干涉還是關心啊！」