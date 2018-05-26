影／Andy嘲笑神話寫真集　去無人島只帶申彗星

「神話」Andy明天將在Neo Studio舉辦公益見面會，今（26）日提早抵台做準備，坦言能再次受紅心十字會邀請，做有意義的活動覺得很開心。這次是他三度隻身訪台，又以「家」為活動主題，透露有想在台置產，還要靠海的地方。而他也與成員去沙巴錄製《叢林的法則》，問起若只能選一位哥哥一起去無人島，Andy表示會帶申彗星，這樣兩人就能一起抓蟲。
Andy三度隻身訪台，明晚的見面會又是以「家」為概念，希望粉絲有回家的感覺，問起他這麼常來台，要不要在台置產？或像SJ-M一樣Long stay？他坦言的確想在台灣買房，但沒有機會，所以想試看看Long stay，不但能學好中文，還能吃台灣美食，更表示喜歡靠海的地方，所以聽記者推薦「花蓮」，而且又比台北便宜，表示會考慮看看。
▲「神話」Andy。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）
今年是神話出道20周年，Andy表示在3月24日時有辦派對與粉絲同歡，近期成員們也分組上節目，坦言這是他們的安排，為的就是希望到時6人合體時，可以看到粉絲驚喜的樣貌，更表示神話已準備在8月出新專輯回歸，大家可以拭目以待；其實神話是首個拍半裸寫真的男團，但當時Andy沒有參與，碰巧現在適逢20周年，問起是否會答應拍攝？他笑說：「我覺得寫真集，人生拍過一次就夠了，雖然當時是很羨慕他們，但那些照片現在一直在網路流傳。」非常慶幸當時沒加入拍攝，微婉拒絕邀約。
Andy日前跟ERIC、李玟雨錄製《叢林的法則》，問起誰生存能力最好？他不敢回答，表示：「這樣會不會破梗？因為節目還沒播出，我怕我說了會被罵，然後等等就接到成員電話了。」但他露出手臂，表示看他曬黑的皮膚就知道，最會生存的就是他；其實Andy很怕爬蟲類，若要選一位成員到無人島生活，他會選誰？「我會想帶申彗星去，大家知道我會怕爬蟲類，我猜他不喜歡蟲子，我們一起去的話，就會一起找沒有蟲的地方，就可以舒服的安心住下」。
▲Andy坦言怕爬蟲類。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）
▲Andy透露「神話」8月出專輯。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）
▲Andy想在台灣買房子。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）