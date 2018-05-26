影／Andy嘲笑神話寫真集　去無人島只帶申彗星

「神話」Andy明天將在Neo Studio舉辦公益見面會，今（26）日提早抵台做準備，坦言能再次受紅心十字會邀請，做有意義的活動覺得很開心。這次是他三度隻身訪台，又以「家」為活動主題，透露有想在台置產，還要靠海的地方。而他也與成員去沙巴錄製《叢林的法則》，問起若只能選一位哥哥一起去無人島，Andy表示會帶申彗星，這樣兩人就能一起抓蟲。

Andy三度隻身訪台，明晚的見面會又是以「家」為概念，希望粉絲有回家的感覺，問起他這麼常來台，要不要在台置產？或像SJ-M一樣Long stay？他坦言的確想在台灣買房，但沒有機會，所以想試看看Long stay，不但能學好中文，還能吃台灣美食，更表示喜歡靠海的地方，所以聽記者推薦「花蓮」，而且又比台北便宜，表示會考慮看看。