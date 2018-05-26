大陸打壓不斷　美國重量級參議員來訪力挺台灣

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）偕幕僚一行四人於26日至27日訪問我國，在台停留期間將與我政府高層會晤並接受外交部長吳部長款宴，就如何持續強化台美關係，及助我因應外交挑戰等議題深入交換意見。

外交部表示，賈德納是在出發訪問亞洲前夕，決定特別增加訪台行程，並且列為出訪首站，在最近中方對我打壓行動變本加厲之際，以親自率團訪台方式，表達對我堅定支持的立場。賈德納主席訪台前還有一項非常友我的舉措，就是在24日與美國參院外委會民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」，強力支持台灣全面參與國際組織。