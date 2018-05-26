大陸打壓不斷　美國重量級參議員來訪力挺台灣

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）偕幕僚一行四人於26日至27日訪問我國，在台停留期間將與我政府高層會晤並接受外交部長吳部長款宴，就如何持續強化台美關係，及助我因應外交挑戰等議題深入交換意見。
外交部表示，賈德納是在出發訪問亞洲前夕，決定特別增加訪台行程，並且列為出訪首站，在最近中方對我打壓行動變本加厲之際，以親自率團訪台方式，表達對我堅定支持的立場。賈德納主席訪台前還有一項非常友我的舉措，就是在24日與美國參院外委會民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」，強力支持台灣全面參與國際組織。
外交部強調，賈德納十分友我，不僅過去連續三年訪問我國，長期以來更不斷以具體行動在美國國會為我發聲，包括最近連署參院致「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的聯名函，力促邀我以觀察員身分參加本年第71屆「世界衛生大會」（WHA）；此外亦參與連署致聯合及美國兩家航空公司執行長的聯名函，力挺其對抗中國大陸矮化我名稱的蠻橫要求。賈德納也曾透過舉辦以台灣或亞太區域安全為主題的聽證會，以及向行政部門提出口頭或書面質詢等方式，就台美關係、鞏固我邦交及國際參與等表達強烈支持。
外交部感謝賈德納此刻率團訪台，以及對我各項議題的鼎力協助。我國將繼續善盡負責任的國際成員角色，並與美國攜手對國際社會發展做出貢獻，共同維繫區域的和平及穩定。