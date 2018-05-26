持刀攻擊嘉榮護理師 凶嫌遭羈押

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）台中榮民總醫院嘉義分院23歲蔡姓護理師，昨晚被王姓婦人持刀攻擊，身中6刀，手術後住院觀察。嘉義地方法院今天下午以王婦有逃亡之虞，裁定羈押。
嘉義地方法院發言人林坤志表示，54歲的王姓婦人涉嫌殺人未遂案件，經法官訊問後，法官認為王婦所犯為重罪，依她目前的精神狀態，以及中國大陸仍有親人，有逃亡規避偵查、審判的可能，因此有羈押必要。
嫁到台灣的王姓婦人，昨晚前往醫院附設護理之家探視丈夫後，持刀攻擊嘉義榮民醫院蔡姓護理師，造成被害者身中6刀，手術後在加護病房觀察。
台中榮民總醫院嘉義分院副院長王立敏先前受訪表示，王姓婦人是嘉榮附設護理之家的離職照服員，她的丈夫因病住在醫院附設護理之家治療。
警方今天依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，警方表示，王婦昨晚到案時，情緒激動，語無倫次，並拒絕夜間偵訊；今天應訊時聲稱「忘記了」，並未明確交代犯案動機。
警方在移送過程中，媒體詢問王姓婦人：「為何殺人？」只聽見王婦說：「殺她時，我還有跟她說對不起。」
嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，王婦經檢察官李鵬程複訊後，認為所犯為殺人未遂重罪，有逃亡及勾串湮滅罪證之虞，經向法院聲請羈押禁見，已由法院裁准羈押。（編輯：黃瑞弘）1070526