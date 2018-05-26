持刀攻擊嘉榮護理師 凶嫌遭羈押

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）台中榮民總醫院嘉義分院23歲蔡姓護理師，昨晚被王姓婦人持刀攻擊，身中6刀，手術後住院觀察。嘉義地方法院今天下午以王婦有逃亡之虞，裁定羈押。

嘉義地方法院發言人林坤志表示，54歲的王姓婦人涉嫌殺人未遂案件，經法官訊問後，法官認為王婦所犯為重罪，依她目前的精神狀態，以及中國大陸仍有親人，有逃亡規避偵查、審判的可能，因此有羈押必要。

嫁到台灣的王姓婦人，昨晚前往醫院附設護理之家探視丈夫後，持刀攻擊嘉義榮民醫院蔡姓護理師，造成被害者身中6刀，手術後在加護病房觀察。