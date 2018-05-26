中國收緊房市政策 炒房團轉進東南亞

（中央社台北26日電）中國一二線城市紛紛加強力道打房之時，有觀察發現，中國炒房團已將目光移至房價低廉的東南亞。外媒指出，今年第一季，越南房市的需求量上漲了300%，遠超過去年同期的漲幅。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在中國祭出政策調控房市的同時，越南著名旅遊城市芽莊得到投資者青睞，遊客邊看風景邊看房。越南媒體指出，近期，芽莊房地產價格因為來自中國強大的購房需求而快速上漲。

報導說，芽莊一個建案，從不久前的1平方公尺700萬越南盾（新台幣約1萬元），快速漲至目前的1000萬越南盾，漲幅超過40%。當地媒體指出，中國人常常雇用越南人作為自己的代理，在芽莊購買土地。