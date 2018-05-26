庹宗康大讚女星料理：我可以吃兩盤　結果肉沒熟

以一碗蛤蠣湯讓地獄廚神高登髒話讚嘆的Jason Wang王凱傑，參加今（26）日播出的美食節目《旅行應援團》，在主持人庹宗康、謝忻及袁艾菲的帶領下，前往桃園大吃在地美食，一行人從有機農場、溫體牛肉熱炒、水果雪花冰到鵝肉料理，讓自稱愛吃的Jason Wang吃得好開心，不時發出讚嘆聲，他表示台灣有很多好料理，希望可以把這些味道帶給美國人，讓他們了解台灣的食物真的很好吃。

眼見農場內有新鮮有機蔬菜、雞蛋、雞肉等好素材，製作單位馬上安排謝忻、袁艾菲來場廚藝大賽，由庹宗康、Jason擔任評審。謝忻與袁艾菲兩人其實鮮少進廚房，袁艾菲還笑說：「我敢做你們敢吃嗎？」而謝忻更是第一次烹煮食物，看著她拿菜刀切東西，讓Jason直喊這樣切好危險，整個料理過程讓他不時顯露擔憂表情。就在謝忻開始爆香蒜頭時，不吃辣的她竟然加入了好幾支朝天椒一起爆炒，瞬間讓整個屋子充滿濃濃嗆辣味，工作人員只能流淚邊工作，不時響起咳嗽聲，連習慣在廚房工作的Jason也忍不住咳起來。