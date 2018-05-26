影／屏東市裝修民宅火警　濃煙竄出幸無人傷亡

屏東市建國路衛生所對面透天民宅今26日下午發生火警，消防局據報出動10部消防車及人員31人前往搶救，消防人員射水全力搶救下，火勢迅速撲滅，並無人傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查中。
屏東縣消防局119勤務中心於26日下午15時13分據報，屏東市建國路一處民宅發生火警，消防局馬上派遣屏東、屏二、麟洛分隊，出動共10部各式消防車及人員31人、救護車2輛前往搶救。
▲屏東市建國路衛生所對面透天民宅26日下午發生火警，消防局據報出動10部消防車及人員31人前往搶救。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.26）
▲消防人員直接破壞鐵捲門衝入屋內救火。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.26）
消防人員到場後發現，火場係是一間正在裝潢兩層樓民宅的二樓是鐵皮加蓋，不斷從鐵皮屋二樓竄出黑色濃煙直衝天際，但無明火，消防人員直接破壞鐵捲門衝入屋內，只見濃煙往隔壁住宅竄出，隔壁的信安藥房今日正好無營業，屋主接獲通知後盡數速趕來開門移車，附近住戶都受到濃煙影響，紛紛走出屋外擔心火勢，消防人員馬上升起雲梯車射水搶救。
▲濃煙往隔壁住宅竄出，隔壁的信安藥房周末無營業，屋主接獲通知後盡數速趕來開門。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.26）
▲消防人員馬上升起雲梯車射水搶救。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.26）