影／屏東市裝修民宅火警　濃煙竄出幸無人傷亡

屏東市建國路衛生所對面透天民宅今26日下午發生火警，消防局據報出動10部消防車及人員31人前往搶救，消防人員射水全力搶救下，火勢迅速撲滅，並無人傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查中。

屏東縣消防局119勤務中心於26日下午15時13分據報，屏東市建國路一處民宅發生火警，消防局馬上派遣屏東、屏二、麟洛分隊，出動共10部各式消防車及人員31人、救護車2輛前往搶救。