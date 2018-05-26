鹿港慶端陽　龍王祭打頭陣

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）「龍王祭」今天在彰化縣鹿港鎮舉行，神明率龍舟遶境祈福，再到福鹿溪為龍舟開光下水，宣告「鹿港慶端陽」正式展開，練習及賽事陸續登場，還有魯班公宴、隔岸拔河等活動。

鹿港慶端陽系列活動今天從「龍王祭」展開，彰化縣長魏明谷與來賓先到鹿港龍山寺恭請龍王起駕，再到鹿港天后宮恭迎水仙尊王，神明安座在龍舟上遊街，最後抵達福鹿溪水道為龍舟開光點睛，熱鬧的遶境及龍舟藝陣踩街吸引許多民眾圍觀。

魏明谷表示，鹿港慶端陽從今天到6月24日，重要據點布置燈飾，每週六、日安排精彩節目，除重點龍舟賽，還有恢復停辦近30年的隔岸拔河賽、拋繡球、魯班公宴、夜間燈光秀，歡迎民眾到鹿港住一晚，感受鹿港的美及風土人情，並品嚐美味小吃。