挺小英！學者列蔡政府7大外交突破　馬英九8年做不到

布吉納法索於本（ 5 ）月 24 日晚間與國斷交，是蔡英文總統上任 2 年以來第 4 個與我國斷交的邦交國。台灣師大政治研究所教授范世平昨（ 25 ）日在政論節目上替蔡英文總統平反，強調蔡英文過去 2 年做的 7 大外交突破，是前總統馬英九做不到的。
范世平昨天在《鄭．知道了》節目中表示，中國大陸這一次施壓是「習近平任性」，沒有任何實質意義，一切都是面子好看。他接著表示，蔡英文 2 年內有 7 大外交突破，這是馬英九所做不到的。
第一，日本將駐台單位名稱從「交流協會」改成「日本台灣交流協會」，是台日 1971 年斷交以來從未有過的；第二，日前台灣發生強烈地震，日本首相安倍晉三親自寫下「台灣加油」；第三，美國通過《台灣旅行法》；第四，《 2019 財政年度國防授權法》，兩國達成過去沒有過的軍艦互訪。
第五，美國派主管政治的國務院亞太副助理國務卿黃之瀚來台訪問；第六，美國協助我國打造潛水艇，是歷任李登輝、陳水扁、馬英九總統都做不到的事；第七，蔡英文與美國總統當選人 Donald Trump （川普）通電話。
范世平認為，蔡英文是為了不要激怒中國大陸，希望能夠釋出善意，因此沒有將上述 7 項政績拿出來講，不過中國大陸的善意已經消失，范世平呼籲蔡英文得將外交成果顯現出來。