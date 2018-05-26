挺小英！學者列蔡政府7大外交突破　馬英九8年做不到

布吉納法索於本（ 5 ）月 24 日晚間與國斷交，是蔡英文總統上任 2 年以來第 4 個與我國斷交的邦交國。台灣師大政治研究所教授范世平昨（ 25 ）日在政論節目上替蔡英文總統平反，強調蔡英文過去 2 年做的 7 大外交突破，是前總統馬英九做不到的。

范世平昨天在《鄭．知道了》節目中表示，中國大陸這一次施壓是「習近平任性」，沒有任何實質意義，一切都是面子好看。他接著表示，蔡英文 2 年內有 7 大外交突破，這是馬英九所做不到的。