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中央社

中國因素滲透華文世界 陸作家：台灣是最後堡壘

中央社2018/05/26 17:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北26日電）長期定居德國的中國流亡作家田牧今天受訪時表示，中國因素已全面滲透海外華文世界，「台灣是最後的堡壘」。台灣自由政治體制存在，對中共的專制會是很大的壓力。

允晨文化下午舉行「走進中國新聞出版審查禁地」新書發表會，由作者田牧（本名潘永忠）與策劃人廖天琪主講。記者在問答環節提問，台灣面對中國大陸強烈的國際打壓，如何爭取更多國際話語權。

田牧表示，從中共近期施壓國際航空公司矮化台灣，到過去打壓外國企業不得懸掛西藏精神領袖達賴喇嘛照片，種種事件都顯示中國因素正在影響全球。

他表示，中共幾乎已壟斷海外華文傳播管道，台灣政府、正義良知的聲音在海外無法傳遞。但海外4000萬華人不是每個人都幫中共說話，很多人都非常關心台灣的前途。

田牧強調，特別對於流亡海外的異議人士，「我們都希望台灣站（挺）住」，台灣政治制度、體制、模式、價值觀的存在，對中共的專制是很大的壓力。「台灣是最後的堡壘了」。

對於中國銳實力（sharp power）滲透，田牧認為，台灣奉行民主體制，社會上當然不能宣傳專制、共產黨。「民主自由社會當然也需要審查制度」，這是維護民主價值，與中共封鎖言論自由不同。

現任獨立中文筆會會長廖天琪則認為，台灣應該運用智慧與軟實力突破中國的封鎖。「天下沒有不漏風的牆，台灣人一定要有自信，一定有空間可以拓展。」

她舉例，台灣的非政府組織、海外民間組織都可以成為發聲的機會，許多國際民間團體也願意為台灣提供平台。另外，中共會運用網路科技封鎖訊息，台灣當然也可以運用網路大鳴大放。台灣應該在國際上發出自己的聲音。

廖天琪表示，雖然中共看起來非常強大，但台灣是國際社會很重要的一部分。台灣特有的驕傲、自信與強勢在於，從威權社會非常和平理性地過渡到自由民主的社會。「如果國際社會不承認或放棄我們，那是他們的問題，不是我們的問題。」

她強調，雖然台灣的國際困境不那麼容易解決，但台灣人一定要團結，不要撕裂社會；只要團結，力量會非常強大。（編輯：陳家倫）1070526

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