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娛樂

出櫃女歌手認定當娃娃小孩乾媽　聞阿嬌婚訊：祝福她！

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/26 17:57
▲歌手盧凱彤出席「2018國際家庭日草地園遊會」活動，力挺同志婚姻。（圖／婚姻平權大平台提供, 2018.05.26）
▲歌手盧凱彤出席「2018國際家庭日草地園遊會」活動，力挺同志婚姻。（圖／婚姻平權大平台提供, 2018.05.26）

歌手盧凱彤今（26）日出席「2018國際家庭日草地園遊會」活動，希望不論是單親家庭、新移民家庭、重組家庭或同志家庭，都應該被平等重視、包容對待。盧凱彤去年在金曲獎頒獎典禮上，一席得獎感言「感謝我太太，謝謝她讓我的生命更完整」，等同於變相出櫃，獲得許多人的祝福，尤其是魏如萱（娃娃），更在她背後又叫又跳。


▲許多歌迷頂著大太陽，到現場支持盧凱彤。（圖／婚姻平權大平台提供, 2018.05.26）

盧凱彤與她的太太在加拿大登記結婚，兩人已經結婚兩年，不過因為雙方工作的關係聚少離多，要如何維持感情熱度，盧凱彤說：「體諒、包容很重要」，過去曾不喜歡另一半總是把工作放在第一，而沒有陪伴她，不過結婚之後盧凱彤才了解，對太太來說工作是養分，因此調適自己的心情，逐漸找到兩人相處的平衡點。


▲阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國，在美國舉辦婚禮。（圖／翻攝臉書, 2018.05.26）

另外盧凱彤的好友魏如萱（娃娃）傳出懷孕消息，她知道後非常開心，問到會想當小孩的乾媽嗎？盧凱彤笑說：「不用特別說，我一定就是了！」還聊到娃娃一直覺得自己懷孕後變醜了，盧凱彤趕緊安慰：「才不會，懷孕的女人最美！」而盧凱彤曾與阿嬌一起開過演唱會，雖然與阿嬌不熟，僅在工作上碰過面，透過新聞得知阿嬌婚訊，立刻獻上祝福，覺得她非常幸福。

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