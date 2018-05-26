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千歲婚紗秀 阿公牽阿嬤走紅毯圓夢

中央社2018/05/26 17:40
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北26日電）三重區光田里長吳勝文為填補許多長輩不曾穿婚紗走紅毯的缺憾，今天在興華公園舉辦圓夢婚紗秀，80位阿公阿嬤身穿白紗禮服，牽著老伴的手走紅毯，畫面溫馨感人。

吳勝文表示，以前年代生活艱辛，婚紗是極度奢侈品，許多長者在物質匱乏的當時結婚無法披上婚紗，心中難免留下些許遺憾，這場婚紗秀有別於一般婚禮，「新人」是家族的大家長，在兒孫的見證下，步上幸福紅毯。

吳勝文說，這場「阿公阿嬤圓夢婚紗秀」，由弘道老人福利基金會免費提供婚紗，還有三重穀保家商時尚造型科師生擔任志工，替阿公阿嬤梳化做造型，吸引40對銀髮夫妻共襄盛舉，這些老人家在經歷人生歷練後，重溫當「新人」的喜悅，讓不少阿公阿嬤喜極而泣。

其中，93歲的陳蘇蘭育有2男1女，四代同堂，孫輩7人，曾孫11人。2個70多歲的兒子為圓母親的夢，也一起報名婚紗秀，由第一、二代擔綱主角，第四代的曾孫擔任小花童，四代同堂十多人共同見證曾祖母及祖父母的婚禮。

另外，82歲的陳鈿鍇與81歲的林麗華結婚超過50年。陳阿公說，年輕時在外打拚工作，都是妻子在家獨力照顧小孩，後來妻子身體不適坐輪椅，都由他獨自照顧，也正因為一路走來，歷經滄桑，夫妻2人更加珍重彼此。

今天陳阿公推著坐輪椅的林阿嬤進場，林阿嬤嬌羞的說：「就好像回到新婚那一天。」

另一位67歲巫姓阿嬤的子女都在國外，先生在世時嚷著要帶她再次拍婚紗，可惜未能成行，里長知道後特地商請了一位退休的李女士，陪獨居的巫老太太一圓再披婚紗走紅毯的夢，巫阿嬤高興表示：「很開心可以像年輕人一樣穿漂亮的婚紗走紅毯。」（編輯：黃于）1070526

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