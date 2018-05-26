弱勢家庭聘外勞 勞部主動勾稽免繳就安費

（中央社記者余曉涵台北26日電）低收入戶等家庭聘僱外籍勞工，免繳就業安定費，勞動部也會主動勾稽相關資格。根據勞動部最新統計，截至106年12月，共有1萬461名雇主或被看護者免繳就安費。

根據勞動部發出的新聞稿，為了減輕經濟弱勢民眾的負擔，根據就業服務法第55條規定，聘僱外籍家庭看護工的雇主或被看護者如符合低收入戶、中低收入戶、領取中低收入老人生活津貼或領取身心障礙者生活補助費的資格，可免繳納就業安定費。

勞動部指出，根據勞動部主動勾稽結果，截至106年12月，共有1萬461名雇主或被看護者經勾稽符合免繳就業安定費的資格，其中具低收入戶資格者1729人、具中低收入戶資格者943人、領取中低收入老人生活津貼者4010人及領取身心障礙者生活補助費者7379人。