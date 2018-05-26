初與AI機器人當同學 偏鄉學生驚奇連連

（中央社記者程啟峰高雄26日電）30名來自高市寶來國中、杉林國中與甲仙國中偏鄉學生今天齊聚高雄大學參與AI機器人自造體驗課程，初次體驗與AI機器人當同學，學生們莫不驚奇連連。

活動一開始，智慧機器人出面迎接這群偏鄉學生進場，吸引全場目光，機器人接著帶領這群學生及高雄大學學生組成的學伴參與機器人自造體驗課程，這群國中生直呼好玩，學習興致大增。

寶來國中學生秋東漢受訪表示，這次能參加偏鄉學童AI體驗營很興奮，這是他第一次接觸機器人，而且還可以自己動手製作機器人，機會難得。