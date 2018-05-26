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蔡政府捐100萬美金給世衛　葉金川不平：應該跟我道歉

編輯中心／綜合報導2018/05/26 18:40
▲蔡英文總統今（ 26 ）日宣布捐出 100 萬美元給 WHO ，前衛生署署長葉金川呼籲「民進黨應該向我道歉」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文總統今（ 26 ）日宣布捐出 100 萬美元給 WHO ，前衛生署署長葉金川呼籲「民進黨應該向我道歉」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文總統今（ 26 ）日出席衛福部長陳時中「世衛行動團」返台記者會，宣布將捐 100 萬美元給 WHO （世界衛生組織），作為伊波拉防疫基金，為世界衛生貢獻一分心力。此舉讓前衛生署署長葉金川不滿，他痛批 2009 年重返 WHA 時，希望拿一些伴手禮過去，卻慘遭民進黨批評，現在自己反而捐錢，葉金川喊話「他們應該向我道歉」。

2009 年正值 N1H1 流感流行期，當時台灣收到 WHA 邀請，以觀察員身分與會。時任衛生署長的葉金川原擬帶 500 萬美元的藥物或是疫苗前往，希望盡一些社會責任，沒想到被民進黨批評是「金錢外交」， WHO 事後也沒有接受，就這樣不了了之。

葉金川表示，假如捐 100 萬美元就能夠進入 WHA 的會場，那他會贊成，不過葉金川也說，假如要以台灣的名義進去，相信捐 1 億美元也沒有辦法。

即使心生不滿，不過葉金川話鋒一轉，認為這 100 萬美元如果是以人道捐助，沒有理由反對，假如能夠為世界疾病、衛生組織多盡一份心力，還是值得的。

蔡金川表示，蔡英文政府日前向國民保證會盡力爭取進入 WHA ，但是他們卻沒有說是要用「中華台北」還是「台灣」的名義加入，假如蔡政府是以台灣名義加入，葉金川將為蔡政府鼓掌；若是以中華台北的名義，那蔡政府就該好好檢討當年罵過他的話。


▲蔡英文今（ 26 ）日宣布將捐 100 萬美金給 WHA ，前衛生署長葉金川表示：「民進黨應該向我道歉」。中央社記者王飛華攝 106年1月12日

關鍵字蔡英文總統whowha葉金川陳時中金錢外交
斷交第3天　布吉納法索與大陸建交松機具軍警用途　交通部遷移有困難

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