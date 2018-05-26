蔡政府捐100萬美金給世衛　葉金川不平：應該跟我道歉

2009 年正值 N1H1 流感流行期，當時台灣收到 WHA 邀請，以觀察員身分與會。時任衛生署長的葉金川原擬帶 500 萬美元的藥物或是疫苗前往，希望盡一些社會責任，沒想到被民進黨批評是「金錢外交」， WHO 事後也沒有接受，就這樣不了了之。

蔡英文總統今（ 26 ）日出席衛福部長陳時中「世衛行動團」返台記者會，宣布將捐 100 萬美元給 WHO （世界衛生組織），作為伊波拉防疫基金，為世界衛生貢獻一分心力。此舉讓前衛生署署長葉金川不滿，他痛批 2009 年重返 WHA 時，希望拿一些伴手禮過去，卻慘遭民進黨批評，現在自己反而捐錢，葉金川喊話「他們應該向我道歉」。

葉金川表示，假如捐 100 萬美元就能夠進入 WHA 的會場，那他會贊成，不過葉金川也說，假如要以台灣的名義進去，相信捐 1 億美元也沒有辦法。

即使心生不滿，不過葉金川話鋒一轉，認為這 100 萬美元如果是以人道捐助，沒有理由反對，假如能夠為世界疾病、衛生組織多盡一份心力，還是值得的。

蔡金川表示，蔡英文政府日前向國民保證會盡力爭取進入 WHA ，但是他們卻沒有說是要用「中華台北」還是「台灣」的名義加入，假如蔡政府是以台灣名義加入，葉金川將為蔡政府鼓掌；若是以中華台北的名義，那蔡政府就該好好檢討當年罵過他的話。



▲蔡英文今（ 26 ）日宣布將捐 100 萬美金給 WHA ，前衛生署長葉金川表示：「民進黨應該向我道歉」。中央社記者王飛華攝 106年1月12日