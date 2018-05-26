找同學讀書被回「不如唱歌」　女學生失望：再也不愛台灣

該名女學生在《 Dcard 》以「我再也不愛台灣」為題發文表示，這幾年自己明顯感受到台灣的退步，海外實習的經驗也讓她意識到自己的不足，但當她想找人一起讀英文、一起進步時，卻被對方潑冷水「學英文做什麼？我又用不到」、「算了吧！學英文要花錢，不如去唱歌」。

台灣低薪問題嚴重，世界競爭力不斷退步，不少年輕人努力提升自我能力，希望能更有競爭力、免於陷入低薪困境。一名女學生抱怨，近年來明顯感受到台灣的退步，也發現了自己的不足，不過當她想找人一起進步時，卻屢被潑冷水，讓她沮喪地說「我愛台灣，也恨台灣，但更恨自己」。

「為什麼這麼沒警覺性呢？」原 po 失望地說，自己想跟朋友一起進步，因此提議讀英文、學理財，「你們不但不跟我向前還要我跟你們一起墮落，然後再來怪政府無能，怎麼不說你們自己不努力才無能？」同時抱怨台灣的大環境不佳，不僅低薪問題難解，還得面對資方壓榨，「為什麼薪水總是要面議，為什麼老是用責任制說法故意不給加班費，為什麼上班時間是 8:30 我卻要 7:30 到公司來開晨會，為什麼我辛辛苦苦賺的薪水最後全打平一點錢都存不到？」

「我愛台灣，也恨台灣，但更恨自己」雖然沮喪，但原 po 表示，抱怨改變不了什麼，只有行動才能看到改變，發文只是想紓解壓力，希望大家一起努力向前「雖然我們正在退步，但只要我們想改變，相信不久的將來，我們會再進步的，一起努力把最好的留給台灣」。

貼文引發網友熱議，有不少人鼓勵原 po 「我也會有你這種想法欸，一起為國家加油吧」、「有憂患意識真的很好，別在意別人的三言兩語，知道自己的不足，補強就對了」、「女孩，抱一個，一起加油，妳不孤單」、「我還是愛台灣，不管經濟環境怎麼樣，但它就是我家，我會為它努力」。

但也有網友認為「學英文幹嘛？以後世界第一強國 94 大陸了，還不去外國教中文，台灣拉雞國家一直撒幣給那些沒聽過國家名字的乞丐國，結果那些乞丐還跟我們斷交，比乞丐還不如。我實在說不出來我愛台灣」、「建議你先從關心電夠不夠開始」、「我覺得是你環境的問題欸......至少在我們學校，我目前遇到認真有想法也很上進的學生佔多數（當然廢人還是有啦）」、「慢走，記得千萬不要回來用健保」。