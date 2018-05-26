NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈春浪熱力引爆　吳青甜言蜜語寵粉和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

找同學讀書被回「不如唱歌」　女學生失望：再也不愛台灣

生活中心／綜合報導2018/05/26 18:49
▲一名女學生抱怨，自己想找朋友一起學習、一起進步，卻被對方潑冷水。（示意圖／pixabay）
▲一名女學生抱怨，自己想找朋友一起學習、一起進步，卻被對方潑冷水。（示意圖／pixabay）

台灣低薪問題嚴重，世界競爭力不斷退步，不少年輕人努力提升自我能力，希望能更有競爭力、免於陷入低薪困境。一名女學生抱怨，近年來明顯感受到台灣的退步，也發現了自己的不足，不過當她想找人一起進步時，卻屢被潑冷水，讓她沮喪地說「我愛台灣，也恨台灣，但更恨自己」。

該名女學生在《 Dcard 》以「我再也不愛台灣」為題發文表示，這幾年自己明顯感受到台灣的退步，海外實習的經驗也讓她意識到自己的不足，但當她想找人一起讀英文、一起進步時，卻被對方潑冷水「學英文做什麼？我又用不到」、「算了吧！學英文要花錢，不如去唱歌」。

「為什麼這麼沒警覺性呢？」原 po 失望地說，自己想跟朋友一起進步，因此提議讀英文、學理財，「你們不但不跟我向前還要我跟你們一起墮落，然後再來怪政府無能，怎麼不說你們自己不努力才無能？」同時抱怨台灣的大環境不佳，不僅低薪問題難解，還得面對資方壓榨，「為什麼薪水總是要面議，為什麼老是用責任制說法故意不給加班費，為什麼上班時間是 8:30 我卻要 7:30 到公司來開晨會，為什麼我辛辛苦苦賺的薪水最後全打平一點錢都存不到？」

「我愛台灣，也恨台灣，但更恨自己」雖然沮喪，但原 po  表示，抱怨改變不了什麼，只有行動才能看到改變，發文只是想紓解壓力，希望大家一起努力向前「雖然我們正在退步，但只要我們想改變，相信不久的將來，我們會再進步的，一起努力把最好的留給台灣」。

貼文引發網友熱議，有不少人鼓勵原 po 「我也會有你這種想法欸，一起為國家加油吧」、「有憂患意識真的很好，別在意別人的三言兩語，知道自己的不足，補強就對了」、「女孩，抱一個，一起加油，妳不孤單」、「我還是愛台灣，不管經濟環境怎麼樣，但它就是我家，我會為它努力」。

但也有網友認為「學英文幹嘛？以後世界第一強國 94 大陸了，還不去外國教中文，台灣拉雞國家一直撒幣給那些沒聽過國家名字的乞丐國，結果那些乞丐還跟我們斷交，比乞丐還不如。我實在說不出來我愛台灣」、「建議你先從關心電夠不夠開始」、「我覺得是你環境的問題欸......至少在我們學校，我目前遇到認真有想法也很上進的學生佔多數（當然廢人還是有啦）」、「慢走，記得千萬不要回來用健保」。

關鍵字英文唱歌低薪競爭力dcard愛台灣
接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準14校擬漲學費　反教盟號召上街

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan