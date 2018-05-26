WHA落幕有得有失 整合助台力量是挑戰

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）第71屆世界衛生大會（WHA）已落幕，今年台灣參與有收穫也有失望，發言挺台國家創新高，但提案未能納入議程是遺憾，如何讓挺台聲量不只聽起來溫暖還能整合為實質助力，將是未來的挑戰。

WHA自去年開始未邀請台灣以觀察員身份參與，爭取友邦及理念相近國家支持及發言成為最重要戰略，去年有18國衛生部長及代表在總討論議程中為台執言，今年則增加至23國，再加上「世界衛生組織」（WHO）觀察員馬爾他騎士團發聲，讓世界聽見台灣參與WHA的嚴正訴求。

今年不同的是，理念相近國家的支持力道增強，除了加拿大、紐西蘭等國首次發聲外，分別強調「疾病無國界」及「醫療問題不應政治化」。