蔡英文出席屏東縣同鄉會　遭批違反行政中立幫蘇貞昌輔選

國民黨新北市長參選人侯友宜質疑蘇貞昌大打總統牌，自認他是小蝦米對上大鯨魚的看法？蘇貞昌回應，他的團隊老幹新枝、很多人幫忙，包括參加過太陽花學運的20幾歲發言人黃韋鈞，大家年齡多元，但是理想相同；倒是侯友宜才是完完全全利用市政府的資源，完全是市府團隊，才是完全違法行政中立的大鯨魚。

中華民國屏東縣同鄉會今（26）日在新北市召開會員大會，身為屏東女兒的總統蔡英文也到場，為榮譽理事長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人蘇貞昌拉票；蘇貞昌表示，蔡英文選過新北市長，知道新北這麼大，確實不好選，一直幫他加油。

蔡英文、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅都出席中華民國屏東縣同鄉會的會員大會，侯友宜質疑對手用總統級的陣仗打選戰並幫忙站台？蘇貞昌認為，這是中華民國屏東縣同鄉會的會員大會，蘇嘉全也是屏東人、蔡英文也是屏東女兒，侯友宜不要把這個扭轉。

▲侯友宜表示，小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊，我們一定會打勝仗。（圖／侯友宜辦公室提供）

侯友宜重申，他的競選團隊就是這些年輕朋友，別人請了總統，不論是總統蔡英文或前總統李登輝都是大咖的總統，「沒關係，小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊，我們一定會打勝仗」、「他走的是總統級數的路線，我們走的是市民凡夫俗子路線，咱是小咖，是和市井小民在一起的路線！」