NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈春浪熱力引爆　吳青甜言蜜語寵粉和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

蔡英文出席屏東縣同鄉會　遭批違反行政中立幫蘇貞昌輔選

記者陳志仁／新北報導2018/05/26 19:20
▲蘇貞昌認為，他的團隊老幹新枝，大家年齡多元但是理想相同；倒是侯友宜才是利用市政府的資源，完全是市府團隊，才是完全違法行政中立的大鯨魚。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌認為，他的團隊老幹新枝，大家年齡多元但是理想相同；倒是侯友宜才是利用市政府的資源，完全是市府團隊，才是完全違法行政中立的大鯨魚。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

中華民國屏東縣同鄉會今（26）日在新北市召開會員大會，身為屏東女兒的總統蔡英文也到場，為榮譽理事長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人蘇貞昌拉票；蘇貞昌表示，蔡英文選過新北市長，知道新北這麼大，確實不好選，一直幫他加油。

國民黨新北市長參選人侯友宜質疑蘇貞昌大打總統牌，自認他是小蝦米對上大鯨魚的看法？蘇貞昌回應，他的團隊老幹新枝、很多人幫忙，包括參加過太陽花學運的20幾歲發言人黃韋鈞，大家年齡多元，但是理想相同；倒是侯友宜才是完完全全利用市政府的資源，完全是市府團隊，才是完全違法行政中立的大鯨魚。

蔡英文、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅都出席中華民國屏東縣同鄉會的會員大會，侯友宜質疑對手用總統級的陣仗打選戰並幫忙站台？蘇貞昌認為，這是中華民國屏東縣同鄉會的會員大會，蘇嘉全也是屏東人、蔡英文也是屏東女兒，侯友宜不要把這個扭轉。

▲侯友宜表示，小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊，我們一定會打勝仗。（圖／侯友宜辦公室提供）    

侯友宜重申，他的競選團隊就是這些年輕朋友，別人請了總統，不論是總統蔡英文或前總統李登輝都是大咖的總統，「沒關係，小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊，我們一定會打勝仗」、「他走的是總統級數的路線，我們走的是市民凡夫俗子路線，咱是小咖，是和市井小民在一起的路線！」

關鍵字中華民國屏東縣同鄉會蔡英文蘇貞昌蘇嘉全侯友宜
高文學館　藝術邊界都是詩講座女童虐死案　惡姨丈家被毀損嚴重

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan