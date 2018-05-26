影／蕭敬騰開唱最愛喝這一味　接金曲主持竟來自交換條件

蕭敬騰日前才剛宣布成為第29屆金曲獎的主持人，一人獨撐場，當時他表示心思都暫時放在演唱會上，他的演唱會《娛樂先生世界巡迴演唱會》26日、27日連續兩天在台北小巨蛋登場，舞台、歌單都費盡心思，甚至祭出〈王妃2.0〉版，而他的經紀人在演唱會前接受訪問時，意外爆出老蕭會成為金曲主持人的原因，竟然交換條件來的。

老蕭經紀人Summer演唱會前接受訪問時表示，老蕭稍早一直在打電動，還不斷碎碎念，而在準備演唱會前的這一個禮拜，前兩天練團，練完團後則是去打球，後兩天進小巨蛋，則是忙著彩排，彩排完後跑去吃燒烤，刻意讓自己不要那麼緊張，轉移注意力。而昨天進行最後總彩時，練到差不多時，他不改幽默本性，問工作人員們「有沒有要上訴？」確認沒有人要「上訴」後，丟下一句「明天見」就離開了。此外，Summer還透露老蕭的小習慣，上台都會喝滿滿冰塊的冰水。