馬化騰：中國基礎科學弱 行動支付是表面輝煌

（中央社記者張淑伶上海26日電）中興事件讓中國網路公司騰訊董事會主席馬化騰有感而發。他今天在一場演講中說，中國基礎學科非常薄弱，行動支付的發展只是表面輝煌，實際上如同「海灘上建樓，一推就倒」。

綜合新浪科技和騰訊科技，馬化騰今天在「未來論壇X深圳峰會」演講上指出，中國的科技應用在行動支付方面已經全球領先，但在基礎科學研究方面，基礎還相對薄弱。

中國第二大通訊設備製造商中興通訊日前遭美國企業斷供零組件，引發企業和產業危機。

馬化騰說，中興事件讓大家清醒的意識到，「移動（行動）支付再先進，沒有手機終端，沒有芯片（晶片）和操作系統，競爭起來的話，你的實力也不夠。」就算中興事件得到解決，也還是不能掉以輕心。