NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈春浪熱力引爆　吳青甜言蜜語寵粉和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

馬化騰：中國基礎科學弱 行動支付是表面輝煌

中央社2018/05/26 19:01
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海26日電）中興事件讓中國網路公司騰訊董事會主席馬化騰有感而發。他今天在一場演講中說，中國基礎學科非常薄弱，行動支付的發展只是表面輝煌，實際上如同「海灘上建樓，一推就倒」。

綜合新浪科技和騰訊科技，馬化騰今天在「未來論壇X深圳峰會」演講上指出，中國的科技應用在行動支付方面已經全球領先，但在基礎科學研究方面，基礎還相對薄弱。

中國第二大通訊設備製造商中興通訊日前遭美國企業斷供零組件，引發企業和產業危機。

馬化騰說，中興事件讓大家清醒的意識到，「移動（行動）支付再先進，沒有手機終端，沒有芯片（晶片）和操作系統，競爭起來的話，你的實力也不夠。」就算中興事件得到解決，也還是不能掉以輕心。

他說，很多人說中國有「新四大發明」，行動支付領先全球，但這些都是表面的輝煌，彷彿海灘上建樓，一推就倒。他認為應該要投入更多資源去做基礎科學研究。

至於騰訊會怎麼做，馬化騰說，騰訊對晶片產業未必擅長，但優勢是有海量數據，或許可以透過用戶對晶片的需求，來倒逼晶片設計。

他說，作為應用開發商，也可以直接推出更多在國產晶片上執行的操作系統服務，但這難度不小，也很有前瞻性，而且有可能永遠做產業上的「備胎」，不會真的被市場使用。但他認為這是有價值的事，是一個思考方向。

馬化騰強調，要發展基礎科學研究，還有很多事情要做，包括政府、產學研等幾方面都要通力合作。（編輯：陳家倫）1070526

中市空品過去三週優於北部 ...台北啟明戶外教育 帶視障...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan