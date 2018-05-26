影／彰化女童虐死案　惡姨丈家被毀損嚴重

彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死，涉嫌虐待的姨丈第一天就被逮捕羈押禁見，網路鄉民各個義憤填膺，糾眾要幫女童討公道，深夜到嫌犯家撒冥紙、砸家具、潑油漆等，伸張私法正義行為卻留下大堆菸蒂、垃圾還破壞「共業」的神明廳，神明廳門外和屋頂滿是白漆，加上前晚被潑的紅漆和毀損的門窗，現場慘不忍睹，26日當地村長也忍不住呼籲，惡姨丈他們是租屋，並不是祖宅，請不要破壞別人祖先廳堂，這樣討公道討過頭了。



▲彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死案，女童姨丈家被毀損嚴重，還潑滿紅、白漆，連「共業」的神明廳也遭潑漆，鄰居嘆鄉民正義討過頭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

當地張姓民眾表示，事件發生後，網路屢傳謠言楊嫌交保回家，24日晚上就聚集了近300人，整夜不斷對沒人的屋內叫囂、撒冥紙，嚇得我們都不敢開窗，隔天起來整條街道都是冥紙，還有兩、三千根的菸蒂，掃了一個早上才掃完，如果不處理發生火警意外怎麼辦？



▲彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死案，女童姨丈家被毀損嚴重，還潑滿紅、白漆，連「共業」的神明廳也遭潑漆，鄰居嘆鄉民正義討過頭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

也是惡姨丈的鄰居楊姓村民說，我也很想扁他啊，可是這樣只是以暴制暴，不是真的正義，當晚看到有民眾拿冥紙朝嫌犯母親砸頭，對待老人家已經很過分，隔天又來潑漆，連共業的祖先祠堂都破壞，面對警察驅離，還不斷叫囂、挑釁，認為這些民眾根本不是來主持正義，只是想上直播鏡頭逞威風，讓正義失色。



▲彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死案，女童姨丈家被毀損嚴重，還潑滿紅、白漆，連「共業」的神明廳也遭潑漆，鄰居嘆鄉民正義討過頭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

村長方碧岩說，他知道大家很氣憤，但姨丈被羈押，姨丈母親也已沒住在該處，民眾如果再前往潑漆、撒冥紙，影響的是周邊鄰居，呼籲大家如果真的關心女童，應該去女童靈前上香，而不是打擾無辜的鄰居，且對別人神明廳潑漆，也非常不敬，這樣很不好。



▲彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死案，女童姨丈家被毀損嚴重，還潑滿紅、白漆，連「共業」的神明廳也遭潑漆，鄰居嘆鄉民正義討過頭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

田尾分駐所副所長柳江聲表示，警方獲報已調閱監視器，掌握一名特定對象，目前已清查身分要通知到案說明，警方也已經在楊姓民眾住處加裝巡邏箱，同時也排定警力巡邏勤務，呼籲網友別再前往騷擾。



▲彰化5歲女童疑遭姨丈凌虐致死案，女童姨丈家被毀損嚴重，還潑滿紅、白漆，連「共業」的神明廳也遭潑漆，鄰居嘆鄉民正義討過頭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

方碧岩強調，神明廳是屬於楊姓宗族所有，並非楊嫌家產權，「共業」的神明廳無端受波及，真是太「過火」。