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影／彰化市運動大會開幕典禮　提升彰化田徑水準

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/26 19:42
▲彰化市107年運動大會在彰化縣立體育場舉辦，市長邱建富說，藉由運動大會帶動彰化市的運動風氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
▲彰化市107年運動大會在彰化縣立體育場舉辦，市長邱建富說，藉由運動大會帶動彰化市的運動風氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

為促進全民運動，增進市民身心健康，並選拔優秀選手參加縣運會，為全市爭取榮譽，彰化市公所於5月26、27日為期兩天，在彰化縣立體育場舉辦「彰化市107年運動大會」，市長邱建富強調，也希望藉此賽事讓選手們有展現體魄，增進運動技能的機會，進而帶動彰化市的運動風氣，提升市民的田徑水準。


▲彰化市107年運動大會在彰化縣立體育場舉辦，市長邱建富說，藉由運動大會帶動彰化市的運動風氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

彰化市運動大會於26日上午8時30分，在彰化縣立體育館舉行隆重的開幕典禮，為活絡現場氣氛，振奮運動員精神，開幕典禮上安排了彰化市立幼兒園天真可愛的小朋友，表演輕快活潑的舞蹈，透過青春活力的展現，一方面為大會揭開熱鬧的序幕，也提振每個運動員的士氣。


▲彰化市107年運動大會在彰化縣立體育場舉辦，市長邱建富說，藉由運動大會帶動彰化市的運動風氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

此次運動會賽事，分為社會男子組、社會女子組、國小男生組與國小女生組等4組，共包括22個學校單位、500多位優秀選手，展開58項的競技，競爭十分激烈。而為了獎勵優秀參賽隊伍，大會在閉幕典禮時也將頒發團體總錦標獎金，社會組將取前三名、國小組取前五名，分別頒給第一名1萬元、第二名8千元、第三名5千元、第四名3千元、第五名1千元的獎金，預計頒出10萬元；另破紀錄選手則將頒給每名1千元的破紀錄獎金。


▲彰化市107年運動大會在彰化縣立體育場舉辦，市長邱建富說，藉由運動大會帶動彰化市的運動風氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

邱建富強調，由於市運會成績優異選手將代表彰化市參加107年彰化縣民運大會，他希望選手們努力爭取，並秉持運動家的精神，勝不驕、敗不餒，締造更好的佳績，共同展現彰化市的活力。

關鍵字運動大會邱建富彰化
107年和美鎮　社區聯合運動大會雪崩斷交潮　馬：賴清德台獨說惹禍

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