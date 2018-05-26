台北啟明戶外教育 帶視障生上山下海

其中，獲得高中職金牌標竿的台北市立啟明學校，針對視障學生量身打造戶外教育課程，讓學生體驗騎馬、射箭，攀登百岳、下海航行。台北啟明學校校長蔡明蒼表示，視障生離校後難有戶外體驗，休閒活動也受限，戶外課程最大目的是希望擴展學生人生經驗，增加交流。

（中央社記者黃瑞弘、陳婕翎台北26日電）視障生攀登百岳、體驗獨木舟，台北市立啟明學校推出一系列戶外教育課程，帶領視障學生上山下海，從最初害怕嚇哭到樂在其中，希望藉由挑戰自我，讓他們重拾自信心。

「為提升這些孩子的自信心，一個勇敢走向戶外的目標很重要。」蔡明蒼說明，戶外課程都採漸進式教育，如攀百岳前，視障生必須從天母古道開始練習登山，之後體驗冷水坑到擎天崗，之後才挑戰登上合歡山。

蔡明蒼也說，從一開始看著學生在泳池中練習時怕水嚇哭，到他們能在海上划船，甚至主動提出還想體驗，希望孩子們明白踏出第一步雖可怕，但不踏出去就永遠不可能做到。

但台北啟明學校總務處主任黃琝翔坦言，戶外教育最大的困境是缺乏志工，為維持課程安全，希望擁有救生等專業技能者能踴躍加入，讓視障生有機會以聽、嗅、觸覺體驗大自然之美。（編輯：黃瑞弘）1070526