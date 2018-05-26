和美鎮社區聯合運動大會　打造人人可運動場域

彰化縣和美鎮公所於26日上午在新庄國小舉行「和美鎮107年全鎮暨社區聯合運動大會」，彰化縣長魏明谷期望透過聯合運動大會活動，讓各社區與學校間相互交流，凝聚社區向心力，並培養彰化的運動風氣，提升運動技術水準及民眾的榮譽感。

魏明谷表示，看到這麼多鄉親踴躍參加這次運動大會，想見大家必定是認同及支持運動的，而縣府也正協助建設和美邁向現代化，如現正推動和美汙水下水道興建工程，爭取到30億元，因為汙水下水道是邁向一個現代化城市必要的工程。



▲和美鎮107年全鎮暨社區聯合運動大會，縣長魏明谷鼓勵民眾多運動伸展筋骨強健體魄，有效降低病害讓身體更加健康。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

和美鎮長阮厚爵說，和美大橋完工後，和美人口達到10萬人的願望可望達成；聯外道路6億元的工程已經完成，縣府正進行第三期規劃；和美鎮運動場興建完成後，可提供日常運動及大型活動場所之用，希望鄉親繼續支持縣政建設。



▲和美鎮107年全鎮暨社區聯合運動大會，縣長魏明谷鼓勵民眾多運動伸展筋骨強健體魄，有效降低病害讓身體更加健康。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

彰化縣政府積極推廣全民運動，打造彰化「人人想運動、處處可運動、時時能運動」場域，建立幸福宜居健康樂活長壽大縣，並結合大專院校、鄉鎮市社區的運動協會等舉辦許多運動賽事，107年將在全縣各地舉辦共3,313場次運動i臺灣活動，為社會大眾提供自我展現運動競技舞台。縣府呼籲全民共同多運動伸展筋骨強健體魄，有效降低病害讓身體更加健康。



▲和美鎮107年全鎮暨社區聯合運動大會，縣長魏明谷鼓勵民眾多運動伸展筋骨強健體魄，有效降低病害讓身體更加健康。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

另配合中央的政策並持續強化對體育設施場域的設置及管理，縣府不但成立了彰北運動中心，彰南運動中心工程也正在進行中，預計108年竣工，南北雙心，提供全民優質運動場所。