雪崩斷交潮　馬英九：小英縱容賴清德台獨說惹惱中共

馬英九今日受訪時嚴肅指出，對於布吉納法索宣布與台灣斷交，感到非常的遺憾，因為1個月內2個邦交國的斷交，這是史無前例，但這種事情不是不能避免的，想想看在過去的一年當中，我們有多少次看到行政院的院長賴清德，在總統蔡英文的縱容下，不斷地在最高的立法機關表示，他是一個台獨的政治工作者，何必用這種話去刺激中共呢？

總統蔡英文執政2年減少4個的邦交國，引發在野的國民黨強烈批評，前總統馬英九今（26）日直指蔡英文縱容行政院長賴清德的台獨說，惹惱中共才是主因；民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為，中國打壓台灣已經不是一天，不要自亂陣腳。

馬英九表示，如果我們不這樣做的話，我們就不會出現這樣（邦交國斷交）的情況，更不用說民進黨始終不承認92共識，使得兩岸合作的基礎就消失了；他執政8年只丟掉1個國家，蔡英文執政2年就丟4個邦交國，真得非常難過，因為要得到1個邦交國不容易，但丟掉1個非常的容易；希望能夠讓外交的政策更務實、謹慎一點，不要讓我們的國家繼續受傷。

蔡英文認為（邦交國與台灣斷交）這是中國沒有自信的表現？馬英九質疑，她（蔡英文）把這個責任推到中共，為什麼都不檢討她縱容行政院長賴清德在立法院不斷的說台獨呢？如果不先檢討自己而只會責怪別人，這個問題是不會改善的！至於蔡英文批評在野的國民黨不團結、扯後腿的看法？馬英九反問，我們（國民黨）執政的時候推動外交休兵，民進黨一天到晚說我們外交休克，這算是團結嗎？

針對馬英九批蔡英文縱容行政院長賴清德的台獨說，惹惱中共的看法？蘇貞昌緩頰的說，中國打壓台灣已經不是一天，也不管是哪一黨當政，大家都要知道中國是不容許台灣在這個世界裡立足，所以對外真的一定要團結一致，不要當國家有難、面對中國無理打壓的時候，我們還要自亂陣腳，還要自己人講自己的壞話。