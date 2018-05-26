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地方萬花筒》影／2018鹿港慶端陽活動~龍王祭

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/26 19:50
▲ 彰化縣長魏明谷為2018鹿港慶端陽－龍王祭起鼓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
▲ 彰化縣長魏明谷為2018鹿港慶端陽－龍王祭起鼓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

2018鹿港慶端陽－龍王祭，26日上午在鹿港龍山寺等地舉行，彰化縣長魏明谷、龍舟委員會主委涂淑媚等人與會，首先於龍山寺恭迎龍王起駕，隨後前往天后宮恭迎水仙尊王，並在福鹿溪舉行龍王祭典－開光點睛，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街，為鹿港慶端陽系列活動拉開序幕。


▲龍王尊神展開踩街活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

彰化縣政府為慶祝端午節，舉辦為期30天的鹿港慶端陽系列活動，除了延續夜間龍舟賽之外，今年更恢復隔岸拔河比賽、拋繡球趣味活動，期許越夜越美麗的鹿港老街及福鹿溪能迎接更多旅客，創造更大的端午商機。


▲魏明谷等人於龍山寺恭迎龍王起駕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

魏明谷表示，一年一度的鹿港慶端陽系列活動從26日到6月24日為期30天，重要據點都有燈飾佈置，每個周六、日都安排精采節目，除了龍舟賽之外，還有隔岸拔河、拋繡球、魯班公宴、公會堂的光雕秀、夜間璀璨燈光秀今年更延伸到文武廟以及鹿港運動公園，藝術村也有許多表演活動，就是要創造夜的經濟，夜的觀光，讓鹿港成為全台最亮眼的古鎮。


▲鹿鳴國中舞龍隊參與開場表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

魏明谷指出，今年鹿港夜晚又有不同於白天的美，5月26日晚上七點，於福鹿溪舉辦點燈儀式，慶端陽期間，鹿港老街上會掛起特殊造型的燈飾，此外，今年更舉辦睽違20年以上的「隔岸拔河」趣味比賽，讓鄉親重返福鹿溪畔童年回憶。


▲龍舟委員會主委涂淑媚等人迎請水仙尊王。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

魏明谷說，6月2日、3日以及6月9日、10日共4天，辦理親子或民眾划龍舟體驗活動，親子可預約體驗划龍舟，安排不同以往的端午假期；6月15日至18日鹿港公會堂將會辦理光雕秀，一同點亮鹿港，溫暖旅人的心；6月16日至18日下午至晚上，於福鹿溪水道均有精彩龍舟競賽。


▲龍舟委員會主委涂淑媚等人迎請水仙尊王。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

鹿港鎮長黃振彥表示，今年又擴大燈飾範圍，公會堂、老街、藝術村、旅遊中心等處都有，讓今年的鹿港特別不一樣，特別的美，希望鄉親相互走告，也請觀光客走趟鹿港，體驗鹿港之美。


▲魏明谷等人於龍山寺恭迎龍王起駕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

涂淑媚表示，鹿港慶端陽系列活動從龍王祭開始，今年龍王祭有一個特別之處就是要爭取無形文化資產，目前使用的六艘木製龍舟已經服役20年，今年是最後一年，明年將更換全新龍舟，而今年的光雕也有特殊之處，就是有互動式的影音光雕，將讓鹿港的觀光邁向新高峰。

關鍵字龍舟龍王祭水仙尊王福鹿溪
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